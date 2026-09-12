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БИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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БИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка

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БИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка - фото 1
БИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка - фото 2
БИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка - фото 3
БИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Нечётный воин 5
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • БИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка - фото 1
  • БИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка - фото 2
  • БИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка - фото 3
  • БИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695088
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Коллекция БИ-2
filter_none Товар входит в коллекцию БИ-2

Коллекция БИ-2


Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Нечётный воин 5
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Intro (Oliver Би-2), День за днём (Би-2 & Моя Мишель), С теми (Би-2 & Валерий Гаина), Нас всего было двое (Би-2), Деньги на ветер (Наташа Ибадин), Поэт (Евгений Маргулис), On fate Би-2 & (Настя Полева), Последний человек (Михаил Карасёв), Подсолнечные ночи (Би-2 & Eva Би-2), И было и (Би-2 & Анастасия Уколова& Валерий Гаина), Проклятая дверь (Би-2 & Сети), Ной (Андрей Мисин), Снег на Новый год (Би-2 & Eva Би-2), Outro (Yariv and Shir Rinkov)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара БИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка

Би-2 выпускают седьмой альбом своего сайд-проекта «Нечётный воин». Как обычно, после мощного «номерного» релиза, которым в 2022 году стал альбом «Аллилуйя», группа предлагает фанатам выдохнуть, переключиться на философский лад, может быть, даже помедитировать под песни на стихи давнего соавтора и соратника группы Михаила Карасёва. Нынешний релиз для него особенный. Альбом «Нечётный воин 5» выходит в день его 70-летия, 8 февраля. На новом альбоме «Нечётного воина» много имён, знакомых и по предыдущим итерациям проекта, и по сотрудничеству с Би-2. Здесь «Моя Мишель» («День за днем»), Настя Полева («On Fate»), Евгений Маргулис («Поэт»), Андрей Мисин («Ной»). Есть и музыканты, с которыми авторы альбома давно дружат, но в студии раньше не встречались. Это легендарный гитарист «Круиза» Валерий Гаина («С теми», «И было и нет»), солистка группы «Банд’Эрос» Наталья Ибадин («Деньги на ветер») и актриса Анастасия Уколова («И было и нет»). Также в записи альбома принял участие сам автор «Нечётных воинов» Михаил Карасёв (родной дядя Шуры Би-2) и дети Шуры Би-2 — Оливер и Ева. ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 18+ Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортник Егором Михайловичем, содержащиеся в реестре иностранных агентов, либо касается деятельности иностранного агента Бортник Егора Михайловича, содержащиеся в реестре иностранных агентов.



Теги товара: Русский рок, Би-2

Отзывы о товаре БИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032917617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Би-2
Альбом (сингл)
Нечётный воин 5
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Intro (Oliver Би-2), День за днём (Би-2 & Моя Мишель), С теми (Би-2 & Валерий Гаина), Нас всего было двое (Би-2), Деньги на ветер (Наташа Ибадин), Поэт (Евгений Маргулис), On fate Би-2 & (Настя Полева), Последний человек (Михаил Карасёв), Подсолнечные ночи (Би-2 & Eva Би-2), И было и (Би-2 & Анастасия Уколова& Валерий Гаина), Проклятая дверь (Би-2 & Сети), Ной (Андрей Мисин), Снег на Новый год (Би-2 & Eva Би-2), Outro (Yariv and Shir Rinkov)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Би-2 выпускают седьмой альбом своего сайд-проекта «Нечётный воин». Как обычно, после мощного «номерного» релиза, которым в 2022 году стал альбом «Аллилуйя», группа предлагает фанатам выдохнуть, переключиться на философский лад, может быть, даже помедитировать под песни на стихи давнего соавтора и соратника группы Михаила Карасёва. Нынешний релиз для него особенный. Альбом «Нечётный воин 5» выходит в день его 70-летия, 8 февраля. На новом альбоме «Нечётного воина» много имён, знакомых и по предыдущим итерациям проекта, и по сотрудничеству с Би-2. Здесь «Моя Мишель» («День за днем»), Настя Полева («On Fate»), Евгений Маргулис («Поэт»), Андрей Мисин («Ной»). Есть и музыканты, с которыми авторы альбома давно дружат, но в студии раньше не встречались. Это легендарный гитарист «Круиза» Валерий Гаина («С теми», «И было и нет»), солистка группы «Банд’Эрос» Наталья Ибадин («Деньги на ветер») и актриса Анастасия Уколова («И было и нет»). Также в записи альбома принял участие сам автор «Нечётных воинов» Михаил Карасёв (родной дядя Шуры Би-2) и дети Шуры Би-2 — Оливер и Ева. ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 18+ Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортник Егором Михайловичем, содержащиеся в реестре иностранных агентов, либо касается деятельности иностранного агента Бортник Егора Михайловича, содержащиеся в реестре иностранных агентов.


Теги товара: Русский рок, Би-2
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