БИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара БИ-2 - Нечетный воин 5 (4620032917617) виниловая пластинка
Би-2 выпускают седьмой альбом своего сайд-проекта «Нечётный воин». Как обычно, после мощного «номерного» релиза, которым в 2022 году стал альбом «Аллилуйя», группа предлагает фанатам выдохнуть, переключиться на философский лад, может быть, даже помедитировать под песни на стихи давнего соавтора и соратника группы Михаила Карасёва. Нынешний релиз для него особенный. Альбом «Нечётный воин 5» выходит в день его 70-летия, 8 февраля. На новом альбоме «Нечётного воина» много имён, знакомых и по предыдущим итерациям проекта, и по сотрудничеству с Би-2. Здесь «Моя Мишель» («День за днем»), Настя Полева («On Fate»), Евгений Маргулис («Поэт»), Андрей Мисин («Ной»). Есть и музыканты, с которыми авторы альбома давно дружат, но в студии раньше не встречались. Это легендарный гитарист «Круиза» Валерий Гаина («С теми», «И было и нет»), солистка группы «Банд’Эрос» Наталья Ибадин («Деньги на ветер») и актриса Анастасия Уколова («И было и нет»). Также в записи альбома принял участие сам автор «Нечётных воинов» Михаил Карасёв (родной дядя Шуры Би-2) и дети Шуры Би-2 — Оливер и Ева. ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 18+ Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортник Егором Михайловичем, содержащиеся в реестре иностранных агентов, либо касается деятельности иностранного агента Бортник Егора Михайловича, содержащиеся в реестре иностранных агентов.
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Теги товара: Русский рок, Би-2
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Теги товара: Русский рок, Би-2
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