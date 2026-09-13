БИ-2 - All The Best vol.1 2024 (4620032917976) виниловая пластинка
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Коллекция БИ-2
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В наличииЦена 8 290 руб.2073 руб. в СплитБИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) вини...
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В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитБИ-2 - 16 Плюс (Переиздание) (4601006008203) виниловая пластинка
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В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитБИ-2 - Аллилуйя (4620032917365) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (46200329...
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В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.1 (46010060...
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В наличииЦена 5 640 руб. 8 290 руб.1410 руб. в СплитБИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) вини...
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В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.3 (46200329...
Характеристики
Описание товара БИ-2 - All The Best vol.1 2024 (4620032917976) виниловая пластинка
Би-2 устроили большой эксперимент, практически полностью перезаписав 10 полюбившихся поклонникам песен из своей ранней дискографии — но таким образом, чтобы каждая песня сохранила своё оригинальное звучание. В альбом вошли 10 песен, выпущенных группой в 2000-2011 годах. Для песен со своего первого альбома группа также записала новые вокальные партии — поскольку студийные записи с первого альбома оказались утрачены. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Би-2
Отзывы о товаре БИ-2 - All The Best vol.1 2024 (4620032917976) виниловая пластинка