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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD)

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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 1
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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 5
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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 7
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Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
75 Вт
Емкость пылесборника
0.33 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
сбор жидкостей
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Apple HomeKit, Dreamehome
Продолжительность автономной уборки, мин
100
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  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 21
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 22
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 23
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 24
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 25
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 26
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 27
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 28
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 29
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 30
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 31
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 32
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 33
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 34
  • Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD) - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702356
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
75 Вт
Емкость пылесборника
0.33 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
67
Комплектация
робот-пылесос, док-станция для зарядки, боковая щетка - 1 шт, салфетка для швабры - 1 шт, база самоочистки - 1 шт
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
сбор жидкостей
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Apple HomeKit, Dreamehome
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Маруся, Google Ассистент, Siri
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
4000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Потребляемая мощность, Вт
75
Продолжительность автономной уборки, мин
100
Время зарядки, мин
210
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
175
Ширина робота-пылесоса, мм
320
Ширина базовой станции, мм
213
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х10
Вес, кг.
2.75

Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD)

Робот-пылесос Dreame — это современное и эффективное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Этот компактный и функциональный помощник сочетает в себе высокую производительность и удобство использования. Вес устройства составляет всего 2,75 кг, что делает его лёгким и маневренным. Он в состоянии полностью зарядиться за 210 минут, а его мощный аккумулятор ёмкостью 3200 мА·ч обеспечивает уборку площадью до 175 м? на одном заряде. Пылесос имеет белый цвет, который гармонично впишется в любой интерьер. Робот оборудован двигателем мощностью 75 Вт и работает с уровнем шума всего 67 дБ, что позволяет ему эффективно выполнять сухую и влажную уборку. С Li-Ion аккумулятором в комплекте, вы можете рассчитывать на долговечность и надежность устройства. Одно из главных преимуществ этого робота-пылесоса — его совместимость с системами «Умного дома»: Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Apple HomeKit, Dreamehome. Это позволяет интегрировать его в вашу существующую экосистему и управлять устройством с помощью голосовых помощников Алиса, Alexa, Маруся, Google Ассистент и Siri. Dreame оснащен станцией самоочистки и пылесборником объемом 4000 мл, что упрощает процесс обслуживания и освобождает от необходимости частого опорожнения контейнера. Ширина робота составляет 320 мм, а базовой станции — 213 мм, что позволяет ему удобно располагаться в доме. Робот-пылесос Dreame — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, технологичность и высокое качество уборки.

Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Plus (RLE12GD)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
75 Вт
Емкость пылесборника
0.33 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
67
Комплектация
робот-пылесос, док-станция для зарядки, боковая щетка - 1 шт, салфетка для швабры - 1 шт, база самоочистки - 1 шт
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
сбор жидкостей
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Apple HomeKit, Dreamehome
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Маруся, Google Ассистент, Siri
Развернуть
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
4000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Потребляемая мощность, Вт
75
Продолжительность автономной уборки, мин
100
Время зарядки, мин
210
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
175
Ширина робота-пылесоса, мм
320
Ширина базовой станции, мм
213
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Dreame — это современное и эффективное решение для поддержания чистоты в вашем доме. Этот компактный и функциональный помощник сочетает в себе высокую производительность и удобство использования. Вес устройства составляет всего 2,75 кг, что делает его лёгким и маневренным. Он в состоянии полностью зарядиться за 210 минут, а его мощный аккумулятор ёмкостью 3200 мА·ч обеспечивает уборку площадью до 175 м? на одном заряде. Пылесос имеет белый цвет, который гармонично впишется в любой интерьер. Робот оборудован двигателем мощностью 75 Вт и работает с уровнем шума всего 67 дБ, что позволяет ему эффективно выполнять сухую и влажную уборку. С Li-Ion аккумулятором в комплекте, вы можете рассчитывать на долговечность и надежность устройства. Одно из главных преимуществ этого робота-пылесоса — его совместимость с системами «Умного дома»: Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Apple HomeKit, Dreamehome. Это позволяет интегрировать его в вашу существующую экосистему и управлять устройством с помощью голосовых помощников Алиса, Alexa, Маруся, Google Ассистент и Siri. Dreame оснащен станцией самоочистки и пылесборником объемом 4000 мл, что упрощает процесс обслуживания и освобождает от необходимости частого опорожнения контейнера. Ширина робота составляет 320 мм, а базовой станции — 213 мм, что позволяет ему удобно располагаться в доме. Робот-пылесос Dreame — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт, технологичность и высокое качество уборки.
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Отзывы


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