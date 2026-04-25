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Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания, Вт
85 Вт
Емкость пылесборника
350 мл
Основной цвет
белый
Режимы уборки
4
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
42 140 руб.
54 990
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660339
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робот-пылесос, станция самоочистки, документация, упаковка
Основной цвет
белый
Режимы уборки
4
Датчики
оптические
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
75
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Время зарядки, мин
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х48х39
Вес, кг.
17.5
Описание товара Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ EU (BHR8124EU)
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ оснащен функциями сухой и влажной уборки. Благодаря силе всасывания 6000 Па он справляется со сбором пыли, крошек, волос, шерсти. Ультразвуковая технология позволяет пылесосу распознавать ковровые покрытия. Насадки-мопы для влажной уборки поднимаются, чтобы не допустить намокания ковра. Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ управляется с помощью приложения Mi Home и голосовых ассистентов. Лазерная система навигации LDS сканирует пространство на 360 градусов и выстраивает карты движения. Система S-Cross с широкой зоной структурированного света обеспечивает обнаружение препятствий и их преодоление пылесосом в разных условиях освещенности. Станция самоочистки в автоматическом режиме моет и сушит швабры по завершению уборки. Собранный мусор опустошается в мешок. Внутри станции расположен резервуар для воды объемом 4 л.
Отзывы о товаре Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ EU (BHR8124EU)
Источник: Яндекс Маркет
Павел
Достоинства:
быстрый,легко подключается
Комментарий:
Всегда было лень мыть и чистить полы дома,а вот с ним намного легче) Очень быстро убирает,легко подключается к телефону,а станция вмещается дома с легкостью,но иногда немного тупит,может врезаться и долго стоять в одном месте
Источник: Яндекс Маркет
Ирина
Достоинства:
Качественно пылесосит, нет пропусков при уборке. Убирает все крошки, даже в углах.
Комментарий:
Это первый робот пылесос которым пользуюсь. Очень рада, что появился такой помощник, зарядки хватает чтобы помыть 100 м2 на максимальной мощности.
Источник: Яндекс Маркет
Александр
Достоинства:
Хорошо и пылесосит и моет. Самостоятельный, обслуживание требуется только после уборки. Управление из приложения, русифицируется, сопровождает уборку смешными комментариями.
Комментарий:
После мытья пола насадки лучше постирать и высушить самостоятельно, не считаю это недостатком.
Источник: Яндекс Маркет
Алексей
Достоинства:
Очень тихий, полностью самостоятельный пылесос, очищать нужно только контейнеры и периодически мыть поддон
Комментарий:
Пользуюсь почти месяц и не могу нарадоваться. Ежедневную уборку выставляю в приложении на вечер и прихожу с работы в чистый дом.
Источник: Яндекс Маркет
Влад
Достоинства:
Не громкий,быстрый
Комментарий:
Очень умный пылесос, быстро всё убирает,один раз пройдется и уберет всю пыль) Не громкий,станция легко вмещается в квартире,быстро подключается
робот-пылесос, станция самоочистки, документация, упаковка
Основной цвет
белый
Режимы уборки
4
Датчики
оптические
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
75
Развернуть
Продолжительность автономной уборки, мин
120
Время зарядки, мин
390
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ оснащен функциями сухой и влажной уборки. Благодаря силе всасывания 6000 Па он справляется со сбором пыли, крошек, волос, шерсти. Ультразвуковая технология позволяет пылесосу распознавать ковровые покрытия. Насадки-мопы для влажной уборки поднимаются, чтобы не допустить намокания ковра. Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ управляется с помощью приложения Mi Home и голосовых ассистентов. Лазерная система навигации LDS сканирует пространство на 360 градусов и выстраивает карты движения. Система S-Cross с широкой зоной структурированного света обеспечивает обнаружение препятствий и их преодоление пылесосом в разных условиях освещенности. Станция самоочистки в автоматическом режиме моет и сушит швабры по завершению уборки. Собранный мусор опустошается в мешок. Внутри станции расположен резервуар для воды объемом 4 л.
Комментарий:
Всегда было лень мыть и чистить полы дома,а вот с ним намного легче) Очень быстро убирает,легко подключается к телефону,а станция вмещается дома с легкостью,но иногда немного тупит,может врезаться и долго стоять в одном месте
Источник: Яндекс Маркет
Ирина
Достоинства:
Качественно пылесосит, нет пропусков при уборке. Убирает все крошки, даже в углах.
Комментарий:
Это первый робот пылесос которым пользуюсь. Очень рада, что появился такой помощник, зарядки хватает чтобы помыть 100 м2 на максимальной мощности.
Источник: Яндекс Маркет
Александр
Достоинства:
Хорошо и пылесосит и моет. Самостоятельный, обслуживание требуется только после уборки. Управление из приложения, русифицируется, сопровождает уборку смешными комментариями.
Комментарий:
После мытья пола насадки лучше постирать и высушить самостоятельно, не считаю это недостатком.
Источник: Яндекс Маркет
Алексей
Достоинства:
Очень тихий, полностью самостоятельный пылесос, очищать нужно только контейнеры и периодически мыть поддон
Комментарий:
Пользуюсь почти месяц и не могу нарадоваться. Ежедневную уборку выставляю в приложении на вечер и прихожу с работы в чистый дом.
Источник: Яндекс Маркет
Влад
Достоинства:
Не громкий,быстрый
Комментарий:
Очень умный пылесос, быстро всё убирает,один раз пройдется и уберет всю пыль) Не громкий,станция легко вмещается в квартире,быстро подключается
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ EU (BHR8124EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20+ EU (BHR8124EU)
Достоинства:
быстрый,легко подключается
Комментарий:
Всегда было лень мыть и чистить полы дома,а вот с ним намного легче) Очень быстро убирает,легко подключается к телефону,а станция вмещается дома с легкостью,но иногда немного тупит,может врезаться и долго стоять в одном месте
Достоинства:
Качественно пылесосит, нет пропусков при уборке. Убирает все крошки, даже в углах.
Комментарий:
Это первый робот пылесос которым пользуюсь. Очень рада, что появился такой помощник, зарядки хватает чтобы помыть 100 м2 на максимальной мощности.
Достоинства:
Хорошо и пылесосит и моет. Самостоятельный, обслуживание требуется только после уборки. Управление из приложения, русифицируется, сопровождает уборку смешными комментариями.
Комментарий:
После мытья пола насадки лучше постирать и высушить самостоятельно, не считаю это недостатком.
Достоинства:
Очень тихий, полностью самостоятельный пылесос, очищать нужно только контейнеры и периодически мыть поддон
Комментарий:
Пользуюсь почти месяц и не могу нарадоваться. Ежедневную уборку выставляю в приложении на вечер и прихожу с работы в чистый дом.
Достоинства:
Не громкий,быстрый
Комментарий:
Очень умный пылесос, быстро всё убирает,один раз пройдется и уберет всю пыль) Не громкий,станция легко вмещается в квартире,быстро подключается