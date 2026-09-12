Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro Plus (RLE12SD)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
75 Вт
Емкость пылесборника
0.33 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Apple HomeKit, Dreamehome
Продолжительность автономной уборки, мин
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702358
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
75 Вт
Емкость пылесборника
0.33 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
72
Комплектация
робот-пылесос, док-станция для зарядки, боковая щетка - 1 шт, салфетка для швабры - 1 шт, база самоочистки - 1 шт
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Apple HomeKit, Dreamehome
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Маруся, Google Ассистент, Siri
Датчики
контактный бампер, лидар, датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
4000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Потребляемая мощность, Вт
75
Продолжительность автономной уборки, мин
150
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
175
Ширина робота-пылесоса, мм
320
Ширина базовой станции, мм
213
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х10
Вес, кг.
2.8
Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro Plus (RLE12SD)
Робот-пылесос Trouver E20 Pro Plus предлагает функции сухой и влажной уборки напольных покрытий. Благодаря силе всасывания 5000 Па он обирает пыль, мусор, волосы, шерсть. Система навигации LiDAR точно выстраивает маршруты и карты помещения. Станция самоочистки с мешком объемом 2.5 л упрощает обслуживание робота-пылесоса.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 39 990 руб.9998 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame D30 ultra CE (RTD32TE) Black
-
В наличииЦена 48 990 руб.12248 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame L40 ultra VE (RTD33TE) Black
-
В наличииЦена 85 620 руб.21405 руб. в СплитРобот-пылесос Trouver Robot Vacuum Z50 Ultra (RLZ92CE)
-
В наличииЦена 94 830 руб.23708 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum Z60 Ultra Roller Compl...
-
В наличииЦена 95 400 руб. 99 990 руб.23850 руб. в СплитРобот-пылесос Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete (RLH71DE-1) B...
-
В наличииЦена 101 130 руб.25283 руб. в СплитРобот-пылесос Trouver Robot Vacuum V50 Ultra Complete (RLV72LE-1...
Бренд
Тип товара
Роботы-пылесосы
Мощность всасывания
75 Вт
Емкость пылесборника
0.33 л
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
72
Комплектация
робот-пылесос, док-станция для зарядки, боковая щетка - 1 шт, салфетка для швабры - 1 шт, база самоочистки - 1 шт
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Умный дом Яндекса, Apple HomeKit, Dreamehome
Голосовой помощник
Алиса, Alexa, Маруся, Google Ассистент, Siri
Развернуть
Датчики
контактный бампер, лидар, датчики перепада высоты, лазерные датчики препятствий
Станция самоочистки
есть
Объем пылесборника станции, мл
4000
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Потребляемая мощность, Вт
75
Продолжительность автономной уборки, мин
150
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
175
Ширина робота-пылесоса, мм
320
Ширина базовой станции, мм
213
Страна производитель
Китай
Робот-пылесос Trouver E20 Pro Plus предлагает функции сухой и влажной уборки напольных покрытий. Благодаря силе всасывания 5000 Па он обирает пыль, мусор, волосы, шерсть. Система навигации LiDAR точно выстраивает маршруты и карты помещения. Станция самоочистки с мешком объемом 2.5 л упрощает обслуживание робота-пылесоса.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro Plus (RLE12SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E20 Pro Plus (RLE12SD)