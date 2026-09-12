Блендер погружной Starwind SBP2201 850Вт красный/черны
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Вакуумная функция
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702258
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадки, инструкция, документация
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Размеры в упаковке, см
23х22х12
Вес, кг.
1.18
Описание товара Блендер погружной Starwind SBP2201 850Вт красный/черны
Блендер Starwind SBP2201 – многофункциональный и незаменимый помощник на любой кухне.Мощность мотора блендера достигает 850 Ватт – её хватит, чтобы довести до необходимой консистенции даже плотные продукты в считанные секунды.
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадки, инструкция, документация
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Блендер Starwind SBP2201 – многофункциональный и незаменимый помощник на любой кухне.Мощность мотора блендера достигает 850 Ватт – её хватит, чтобы довести до необходимой консистенции даже плотные продукты в считанные секунды.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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