Блендер погружной Starwind SBP3412 1200Вт черный/серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%1 980 руб. 2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702255
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Размеры в упаковке, см
27х24х13
Вес, кг.
1.78
Описание товара Блендер погружной Starwind SBP3412 1200Вт черный/серый
Погружной блендер Starwind SBP3412 необходим на любой кухне, так как постоянно требуется что-либо измельчить или сделать однородным. Черный цвет корпуса позволит ему лаконично вписаться в интерьер любого стиля. Легкий, удобно держать в руке. Кнопки управления располагаются в непосредственной доступности. Прекрасно подойдет тем, кто любит смузи, пюре из овощей и фруктов.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Погружной блендер Starwind SBP3412 необходим на любой кухне, так как постоянно требуется что-либо измельчить или сделать однородным. Черный цвет корпуса позволит ему лаконично вписаться в интерьер любого стиля. Легкий, удобно держать в руке. Кнопки управления располагаются в непосредственной доступности. Прекрасно подойдет тем, кто любит смузи, пюре из овощей и фруктов.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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