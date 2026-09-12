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Meters - Now Playing (0603497826025) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Meters - Now Playing (0603497826025) виниловая пластинка

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Meters - Now Playing (0603497826025) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Meters
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Meters - Now Playing (0603497826025) виниловая пластинка - фото 1
  • Meters - Now Playing (0603497826025) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698625
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497826025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Meters
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Just Kissed My Baby, Cissy Strut, Find Yourself, Fire on the Bayou, Funkify Your Life People Say, Tippi-Toes, Cardova, Look-Ka Py Py, Hey Pocky A-Way
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Meters - Now Playing (0603497826025) виниловая пластинка

The Meters определили фанк Нового Орлеана не только в своих собственных записях, но и как аккомпанирующую группу для многих артистов, в том числе многих, спродюсированных Алленом Туссеном. Если фанк Sly Stone и James Brown был диким, стремительным и решительно городским, то The Meters были домашними и земными. Почти все их собственные записи были инструментальными, с упором на органичные и сложные ритмы. Синкопированная, многослойная перкуссия переплеталась с грубыми грувами гитары и органа, создавая характерный звук, который в 70-е годы создал небольшой, преданный культ, включавший таких музыкантов, как Пол Маккартни и Роберт Палмер, оба использовали группу в качестве аккомпанемента. группа для записи. Несмотря на свою репутацию выдающейся концертной группы, The Meters так и не стали мейнстримом, но их звучание послужило основой для большей части фанка и хип-хопа 80-х и 90-х годов.

Отзывы о товаре Meters - Now Playing (0603497826025) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497826025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Meters
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Just Kissed My Baby, Cissy Strut, Find Yourself, Fire on the Bayou, Funkify Your Life People Say, Tippi-Toes, Cardova, Look-Ka Py Py, Hey Pocky A-Way
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Meters определили фанк Нового Орлеана не только в своих собственных записях, но и как аккомпанирующую группу для многих артистов, в том числе многих, спродюсированных Алленом Туссеном. Если фанк Sly Stone и James Brown был диким, стремительным и решительно городским, то The Meters были домашними и земными. Почти все их собственные записи были инструментальными, с упором на органичные и сложные ритмы. Синкопированная, многослойная перкуссия переплеталась с грубыми грувами гитары и органа, создавая характерный звук, который в 70-е годы создал небольшой, преданный культ, включавший таких музыкантов, как Пол Маккартни и Роберт Палмер, оба использовали группу в качестве аккомпанемента. группа для записи. Несмотря на свою репутацию выдающейся концертной группы, The Meters так и не стали мейнстримом, но их звучание послужило основой для большей части фанка и хип-хопа 80-х и 90-х годов.
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