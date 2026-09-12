Meters - Now Playing (0603497826025) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Meters - Now Playing (0603497826025) виниловая пластинка
The Meters определили фанк Нового Орлеана не только в своих собственных записях, но и как аккомпанирующую группу для многих артистов, в том числе многих, спродюсированных Алленом Туссеном. Если фанк Sly Stone и James Brown был диким, стремительным и решительно городским, то The Meters были домашними и земными. Почти все их собственные записи были инструментальными, с упором на органичные и сложные ритмы. Синкопированная, многослойная перкуссия переплеталась с грубыми грувами гитары и органа, создавая характерный звук, который в 70-е годы создал небольшой, преданный культ, включавший таких музыкантов, как Пол Маккартни и Роберт Палмер, оба использовали группу в качестве аккомпанемента. группа для записи. Несмотря на свою репутацию выдающейся концертной группы, The Meters так и не стали мейнстримом, но их звучание послужило основой для большей части фанка и хип-хопа 80-х и 90-х годов.
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