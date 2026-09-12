Видеокарта Afox RX550 4GB GDDR5 128bit (AFRX550-4096D5H2-V2)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox RX550 4GB GDDR5 128bit (AFRX550-4096D5H2-V2)
Видеокарта AFOX с графическим процессором Radeon RX 550 — это идеальное решение для пользователей, которые ищут надежную производительность и поддержку современных технологий в одном устройстве. Оснащенная 4 ГБ видеопамяти типа GDDR5 с частотой 6000 МГц и разрядностью шины 128 бит, эта видеокарта обеспечивает высокую скорость обработки данных и отличное качество изображения. AFOX Radeon RX 550 поддерживает подключение до двух мониторов одновременно, что делает её отличным выбором для рабочего пространства или домашних мультимедийных систем. Максимальное разрешение в 3840x2160 позволяет насладиться чётким и детализированным изображением в формате 4K. Активная система охлаждения гарантирует стабильную работу графического процессора с частотой 1090 МГц, предотвращая перегрев и поддерживая оптимальную производительность. Интерфейс PCI-E 3.0 обеспечивает быструю передачу данных между видеокартой и системой, что особенно важно для игр и работы с ресурсоёмкими приложениями. Видеокарта оснащена разъемами DVI и HDMI, что позволяет легко подключать различные устройства и мониторы. Длина печатной платы составляет 212 мм, что делает видеокарту компактной и подходящей для большинства стандартных корпусов. Бренд Afox, известный своей надежностью и качеством, предлагает идеальное сочетание цены и производительности в видеокарте Radeon RX 550, которая станет отличным дополнением к вашей компьютерной системе.
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Теги товара: AMD Radeon
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Теги товара: AMD Radeon
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