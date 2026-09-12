Mr. Big - Ten (8024391141458) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mr. Big
Альбом (сингл)
Ten
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695881
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Характеристики
Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391141458]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mr. Big
Альбом (сингл)
Ten
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Good Luck Trying, You, Right Outta Here, Sunday Morning Kinda Girl, Who We Are It Gets, What Were You Thinking, Courageous, Up on You, The Frame, See No Okapi (instrumental – Japan bonus track)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mr. Big - Ten (8024391141458) виниловая пластинка
Американские хард/софт-рокеры Mr. Big выпустили свой десятый студийный альбом, который так и называется - Ten - в пятницу, 12 июля. На пластинку вошли 11 новых треков, написанных вокалистом Эриком Мартином и гитаристом Полом Гилбертом, а также Андре Пессис (Andr? Pessis) и Тони Фануччи (Fanucchi). Отдавая дань памяти своему спокойному барабанщику Пэту Торпи, Мартин, Гилберт и басист Билли Шиэн привлекли к работе над альбомом Ten, продюсерами которого выступили Джей Растон и сами участники Mr. Big, исключительно талантливого барабанщика и музыканта-мультиинструменталиста Ника ДВирджилио (Ник ДВирджилио).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Frontiers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
FRONTIERS
Barcode
[8024391141458]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mr. Big
Альбом (сингл)
Ten
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Good Luck Trying, You, Right Outta Here, Sunday Morning Kinda Girl, Who We Are It Gets, What Were You Thinking, Courageous, Up on You, The Frame, See No Okapi (instrumental – Japan bonus track)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Американские хард/софт-рокеры Mr. Big выпустили свой десятый студийный альбом, который так и называется - Ten - в пятницу, 12 июля. На пластинку вошли 11 новых треков, написанных вокалистом Эриком Мартином и гитаристом Полом Гилбертом, а также Андре Пессис (Andr? Pessis) и Тони Фануччи (Fanucchi). Отдавая дань памяти своему спокойному барабанщику Пэту Торпи, Мартин, Гилберт и басист Билли Шиэн привлекли к работе над альбомом Ten, продюсерами которого выступили Джей Растон и сами участники Mr. Big, исключительно талантливого барабанщика и музыканта-мультиинструменталиста Ника ДВирджилио (Ник ДВирджилио).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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