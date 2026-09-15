Top.Mail.Ru
Таривердиев Микаэл - Старомодная Комедия (4680068803452) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Таривердиев Микаэл - Старомодная Комедия (4680068803452) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Таривердиев Микаэл - Старомодная Комедия (4680068803452) виниловая пластинка - фото 1
Таривердиев Микаэл - Старомодная Комедия (4680068803452) виниловая пластинка - фото 2
Таривердиев Микаэл - Старомодная Комедия (4680068803452) виниловая пластинка - фото 3
Таривердиев Микаэл - Старомодная Комедия (4680068803452) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Старомодная Комедия
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Таривердиев Микаэл - Старомодная Комедия (4680068803452) виниловая пластинка - фото 1
  • Таривердиев Микаэл - Старомодная Комедия (4680068803452) виниловая пластинка - фото 2
  • Таривердиев Микаэл - Старомодная Комедия (4680068803452) виниловая пластинка - фото 3
  • Таривердиев Микаэл - Старомодная Комедия (4680068803452) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696140
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Таривердиев Микаэл - Старомодная Комедия (4680068803452) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Старомодная Комедия
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Зарубежный рэп и хип-хопТитры, Город, Не возвращайтесь к былым возлюбленным (стихи Андрея Вознесенского, поют Галина Беседина и Сергей Тараненко), Разговор в кафе., Продолжение Экскурсия, Воспоминание, Дождь, Зарубежный рэп и хип-хопРазговор, Волны, Возвращение, Песня о цирке (стихи Беллы Ахмадулиной, поет Алиса Фрейндлих), Двое, Цветы, Переезд, Финал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Таривердиев Микаэл - Старомодная Комедия (4680068803452) виниловая пластинка

Микаэл Таривердиев. «Старомодная комедия». оригинальная музыка к фильму.. Дирижёр Сергей Скрипка. Партии рояля Микаэл Таривердиев



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Таривердиев Микаэл - Старомодная Комедия (4680068803452) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Микаэл Таривердиев
Альбом (сингл)
Старомодная Комедия
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Зарубежный рэп и хип-хопТитры, Город, Не возвращайтесь к былым возлюбленным (стихи Андрея Вознесенского, поют Галина Беседина и Сергей Тараненко), Разговор в кафе., Продолжение Экскурсия, Воспоминание, Дождь, Зарубежный рэп и хип-хопРазговор, Волны, Возвращение, Песня о цирке (стихи Беллы Ахмадулиной, поет Алиса Фрейндлих), Двое, Цветы, Переезд, Финал
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Микаэл Таривердиев. «Старомодная комедия». оригинальная музыка к фильму.. Дирижёр Сергей Скрипка. Партии рояля Микаэл Таривердиев


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Таривердиев Микаэл - Старомодная Комедия (4680068803452) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...