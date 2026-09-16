Александр Зацепин - Кавказская Пленница (4680068802370) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Кавказская Пленница
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 718369
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3 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Кавказская Пленница
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Титры, Осёл и грузовик, По дороге за Ниной, Тост и поручение, Марш троицы, Танцплощадка, В горах, Сплав по реке, Песенка о медведях (поёт Аида Ведищева), стихи Л. Дербенёва, В роще, Вечер в ресторане, Твист, Похищение невесты, "Свальбы не будет!", Свадьба прокурора, Если б я был султан (поют Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов), стихи М. Слободского и Я. Костюковского, К главврачу, "Шляпу сними", Прыжок через сцену, Книга учёта, На помощь, Побег и погоня, Трое на дороге, Погоня продолж
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Александр Зацепин - Кавказская Пленница (4680068802370) виниловая пластинка
Александр Зацепин — советский и российский композитор, народный артист России (2003) Получил всенародную известность как автор музыки ко многим знаменитым фильмам, в том числе почти ко всем фильмам Леонида Гайдая. Композитор написал более 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам. Александр Зацепин заслуженный деятель искусств России (1997), член-корреспондент Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002), член Союза композиторов СССР (1956) и Союза кинематографистов СССР (1957).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Кавказская Пленница
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Титры, Осёл и грузовик, По дороге за Ниной, Тост и поручение, Марш троицы, Танцплощадка, В горах, Сплав по реке, Песенка о медведях (поёт Аида Ведищева), стихи Л. Дербенёва, В роще, Вечер в ресторане, Твист, Похищение невесты, "Свальбы не будет!", Свадьба прокурора, Если б я был султан (поют Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов), стихи М. Слободского и Я. Костюковского, К главврачу, "Шляпу сними", Прыжок через сцену, Книга учёта, На помощь, Побег и погоня, Трое на дороге, Погоня продолж
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Александр Зацепин — советский и российский композитор, народный артист России (2003) Получил всенародную известность как автор музыки ко многим знаменитым фильмам, в том числе почти ко всем фильмам Леонида Гайдая. Композитор написал более 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам. Александр Зацепин заслуженный деятель искусств России (1997), член-корреспондент Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002), член Союза композиторов СССР (1956) и Союза кинематографистов СССР (1957).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Купить Александр Зацепин - Кавказская Пленница (4680068802370) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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