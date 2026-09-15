Андрей Петров - Я Шагаю По Москве / Осенний Марафон (4680068803438) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Андрей Петров
Альбом (сингл)
Я Шагаю По Москве / Осенний Марафон
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 696050
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3 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803438]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Андрей Петров
Альбом (сингл)
Я Шагаю По Москве / Осенний Марафон
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Титры, Утренний Город, Река, Прогулка, В ГУМе, Прогулка, Главная Тема. Вариант, Финал, Ссора, Летний Дождь, Погоня, Звонок, Вечер, Ночь. Прощание, Я шагаю по Москве, Главная тема, Пробежка, Танец, Мост, Город, Утро
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Андрей Петров - Я Шагаю По Москве / Осенний Марафон (4680068803438) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Андрей Петров / Я шагаю по Москве / Осенний марафон (LP) привносит в ваш дом волшебство и атмосферу кинематографических шедевров, созданных великим композитором. Эти мелодии, ставшие символом целой эпохи, подарят вам незабываемые моменты и эмоции, позволяя вновь пережить удивительные мгновения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803438]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Андрей Петров
Альбом (сингл)
Я Шагаю По Москве / Осенний Марафон
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Титры, Утренний Город, Река, Прогулка, В ГУМе, Прогулка, Главная Тема. Вариант, Финал, Ссора, Летний Дождь, Погоня, Звонок, Вечер, Ночь. Прощание, Я шагаю по Москве, Главная тема, Пробежка, Танец, Мост, Город, Утро
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Виниловая пластинка Андрей Петров / Я шагаю по Москве / Осенний марафон (LP) привносит в ваш дом волшебство и атмосферу кинематографических шедевров, созданных великим композитором. Эти мелодии, ставшие символом целой эпохи, подарят вам незабываемые моменты и эмоции, позволяя вновь пережить удивительные мгновения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Купить Андрей Петров - Я Шагаю По Москве / Осенний Марафон (4680068803438) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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