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Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка - фото 1
Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка - фото 2
Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка - фото 3
Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка - фото 4
Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jazzamor
Альбом (сингл)
Lazy Sunday Afternoon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка - фото 1
  • Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка - фото 2
  • Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка - фото 3
  • Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка - фото 4
  • Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719369
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jazzamor
Альбом (сингл)
Lazy Sunday Afternoon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Way Back, Childhood Dreams, Berimbou, Story Of Elaine, Things We Do For Love, Save The Night, Around 'N' Around, Summertime, Mar De Paixao, Callin' Venus, Sometimes, Caminho, Fly Me To The Moon, Rastos Na Areja
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка

"Lazy Sunday Afternoon" — дебютный альбом известного немецкого дуэта Jazzamor, выпущенный первоначально в 2003 году. Альбом представляет собой завораживающее сочетание джаз-лаунжа и босса-новы.

Отзывы о товаре Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Vyacheslav S.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично Впервые на виниле, тяжелый и цветной. Доставка хорошо, немного помяли упаковку. Винил в порядке.



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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4601620109164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jazzamor
Альбом (сингл)
Lazy Sunday Afternoon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Way Back, Childhood Dreams, Berimbou, Story Of Elaine, Things We Do For Love, Save The Night, Around 'N' Around, Summertime, Mar De Paixao, Callin' Venus, Sometimes, Caminho, Fly Me To The Moon, Rastos Na Areja
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Lazy Sunday Afternoon" — дебютный альбом известного немецкого дуэта Jazzamor, выпущенный первоначально в 2003 году. Альбом представляет собой завораживающее сочетание джаз-лаунжа и босса-новы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Vyacheslav S.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично Впервые на виниле, тяжелый и цветной. Доставка хорошо, немного помяли упаковку. Винил в порядке.


Jazzamor - Lazy Sunday Afternoon (coloured) (4601620109164) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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