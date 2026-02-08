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Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка

9 Отзывы
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Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка - фото 4
Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
ANIMALS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707238
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751842717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
ANIMALS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Pigs on the Wing (Part One), Dogs, Pigs (Three Different Ones), Sheep, Pigs on the Wing (Part Two)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка

Animals - десятый студийный альбом группы Pink Floyd, выпущенный в январе 1977 года. Это концептуальный альбом, содержащий язвительную критику социально-политической обстановки в Великобритании конца 1970-х годов и заметно отличающийся по музыкальному стилю от предыдущих работ. Animals был записан на студии группы Britannia Row в Лондоне, но работа над ним была прервана из-за первых признаков диссидентства, в результате чего клавишник Ричард Райт через несколько лет покинул группу. Изображение на обложке альбома - свинья, подвешенная между двумя трубами Battersea Power Station, - было придумано басистом и писателем Роджером Уотерсом и сфотографировано его давними коллегами из Hipgnosis.



Теги товара: Pink Floyd

Отзывы о товаре Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё норм, оригинал, упаковка надёжная. Discogs: Label: Columbia – 88875184271, Sony Music – 88875184271 Format: Vinyl, LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo, Gatefold, 180 Gram Country: Worldwide Released: 2025
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Тахир

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук и качественный винил. Фанатам группы однозначно в коллекцию. Упаковка надёжная.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Юрий В.

Достоинства:


Комментарий:
здравствуйте. товар на все 5+ запакован на отлично. обложка и виниловый диск в отличном состоянии. продавцу Респект. так держать. звук отменный.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная полиграфия. Упаковка товара очень хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел быстро. То что заказывал-винил новый, качество записи-отменное. Приятно было вспомнить далекие 70-е, когда услышал впервые. Упакован аккуратно и надежно, плюс- приемлемая цена. Благодарность продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, качественный товар. Запись Отличная, диск и обложка очень хорошо сделаны. Звук классный, слышны малейшие эксперименты группы со звуком. Беру не первый альбом Флойдом и по звуку записи новодела не сравнить с другими группами. Советую. Не пожалеете. Рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
один из моих любимых альбомов у Пинк Флойда. пластинка в отличном состоянии, звук идеальный
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Гриша П.

Достоинства:


Комментарий:
Звучание на отлично, нигде не слышно щелчков и перескоков, спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
николай к.

Достоинства:


Комментарий:
все великолепно, поставил на вертушку, и вспоминал как я слушал такой диск в конце 80х на Аккорде 001



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751842717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
ANIMALS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Pigs on the Wing (Part One), Dogs, Pigs (Three Different Ones), Sheep, Pigs on the Wing (Part Two)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Animals - десятый студийный альбом группы Pink Floyd, выпущенный в январе 1977 года. Это концептуальный альбом, содержащий язвительную критику социально-политической обстановки в Великобритании конца 1970-х годов и заметно отличающийся по музыкальному стилю от предыдущих работ. Animals был записан на студии группы Britannia Row в Лондоне, но работа над ним была прервана из-за первых признаков диссидентства, в результате чего клавишник Ричард Райт через несколько лет покинул группу. Изображение на обложке альбома - свинья, подвешенная между двумя трубами Battersea Power Station, - было придумано басистом и писателем Роджером Уотерсом и сфотографировано его давними коллегами из Hipgnosis.


Теги товара: Pink Floyd
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё норм, оригинал, упаковка надёжная. Discogs: Label: Columbia – 88875184271, Sony Music – 88875184271 Format: Vinyl, LP, Album, Reissue, Remastered, Stereo, Gatefold, 180 Gram Country: Worldwide Released: 2025
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Тахир

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук и качественный винил. Фанатам группы однозначно в коллекцию. Упаковка надёжная.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Юрий В.

Достоинства:


Комментарий:
здравствуйте. товар на все 5+ запакован на отлично. обложка и виниловый диск в отличном состоянии. продавцу Респект. так держать. звук отменный.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная полиграфия. Упаковка товара очень хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел быстро. То что заказывал-винил новый, качество записи-отменное. Приятно было вспомнить далекие 70-е, когда услышал впервые. Упакован аккуратно и надежно, плюс- приемлемая цена. Благодарность продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, качественный товар. Запись Отличная, диск и обложка очень хорошо сделаны. Звук классный, слышны малейшие эксперименты группы со звуком. Беру не первый альбом Флойдом и по звуку записи новодела не сравнить с другими группами. Советую. Не пожалеете. Рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
один из моих любимых альбомов у Пинк Флойда. пластинка в отличном состоянии, звук идеальный
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2025
Гриша П.

Достоинства:


Комментарий:
Звучание на отлично, нигде не слышно щелчков и перескоков, спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
николай к.

Достоинства:


Комментарий:
все великолепно, поставил на вертушку, и вспоминал как я слушал такой диск в конце 80х на Аккорде 001


Pink Floyd - Animals (0888751842717) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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