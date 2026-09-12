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Tina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка

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Tina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка - фото 1
Tina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка - фото 2
Tina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка - фото 3
Tina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка - фото 4
Tina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка - фото 5
Tina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Rough
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка - фото 1
  • Tina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка - фото 2
  • Tina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка - фото 3
  • Tina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка - фото 4
  • Tina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка - фото 5
  • Tina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699241
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Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197929366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Rough
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Fruits of the Night, The Bitch Is Back, The Woman Im Supposed to Be, Viva La Money, Funny How Time Slips Away Earthquake & Hurricane, Root, Toot Undisputable Rock n Roller, Fire Down Below, Sometimes When We Touch, A Woman in a Mans World, Night Time Is the Right Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Fruits of the Night, The Bitch Is Back, The Woman Im Supposed to Be, Viva La Money, Funny How Time Slips Away Earthquake &amp;amp;amp; Hurricane, Root, Toot Undisputable Rock n Roller, Fire Down Below, Sometimes When We Touch, A Woman in a Mans World, Night Time Is the Right Time

Отзывы о товаре Tina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197929366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Rough
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Fruits of the Night, The Bitch Is Back, The Woman Im Supposed to Be, Viva La Money, Funny How Time Slips Away Earthquake & Hurricane, Root, Toot Undisputable Rock n Roller, Fire Down Below, Sometimes When We Touch, A Woman in a Mans World, Night Time Is the Right Time
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Fruits of the Night, The Bitch Is Back, The Woman Im Supposed to Be, Viva La Money, Funny How Time Slips Away Earthquake &amp;amp;amp; Hurricane, Root, Toot Undisputable Rock n Roller, Fire Down Below, Sometimes When We Touch, A Woman in a Mans World, Night Time Is the Right Time
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