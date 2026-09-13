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Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка

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Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 1
Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 2
Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 3
Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 4
Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 5
Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 6
Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 7
Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 8
Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 1
  • Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 2
  • Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 3
  • Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 4
  • Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 5
  • Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 6
  • Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 7
  • Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 8
  • Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705759
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497824366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
My Little Red Book, Seven & Seven is, Orange Skies, Alone Again or, A House is Not a Motel Andmoreagain, The Red Telephone, the Times or Between Clark and Hilldale, You Set the Scene, Always See Your Face
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Now Playing
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка

Лучшее из легендарной калифорнийской рок-, фолк-, джазовой и психоделической группы Love с основными песнями My Little Red Book, Alone Again Or, A House Is Not a Motel и You Set the Scene. Издание на цветном виниле.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Love - Now Playing (Red Transparent) (0603497824366) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497824366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
Now Playing
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
My Little Red Book, Seven & Seven is, Orange Skies, Alone Again or, A House is Not a Motel Andmoreagain, The Red Telephone, the Times or Between Clark and Hilldale, You Set the Scene, Always See Your Face
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Now Playing
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Лучшее из легендарной калифорнийской рок-, фолк-, джазовой и психоделической группы Love с основными песнями My Little Red Book, Alone Again Or, A House Is Not a Motel и You Set the Scene. Издание на цветном виниле.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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