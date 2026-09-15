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Nazareth - Sound Elixir (coloured) (4050538801484) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nazareth - Sound Elixir (coloured) (4050538801484) виниловая пластинка

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Nazareth - Sound Elixir (coloured) (4050538801484) виниловая пластинка - фото 1
Nazareth - Sound Elixir (coloured) (4050538801484) виниловая пластинка - фото 2
Nazareth - Sound Elixir (coloured) (4050538801484) виниловая пластинка - фото 3
Nazareth - Sound Elixir (coloured) (4050538801484) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1983
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Sound Elixir (coloured)
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nazareth - Sound Elixir (coloured) (4050538801484) виниловая пластинка - фото 1
  • Nazareth - Sound Elixir (coloured) (4050538801484) виниловая пластинка - фото 2
  • Nazareth - Sound Elixir (coloured) (4050538801484) виниловая пластинка - фото 3
  • Nazareth - Sound Elixir (coloured) (4050538801484) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617310
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nazareth - Sound Elixir (coloured) (4050538801484) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1983
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Sound Elixir (coloured)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nazareth - Sound Elixir (coloured) (4050538801484) виниловая пластинка

Sound Elixir — четырнадцатый студийный альбом шотландской рок-группы Nazareth, вышедший в 1983 году



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Nazareth - Sound Elixir (coloured) (4050538801484) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801484]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1983
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Sound Elixir (coloured)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Sound Elixir — четырнадцатый студийный альбом шотландской рок-группы Nazareth, вышедший в 1983 году


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nazareth - Sound Elixir (coloured) (4050538801484) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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