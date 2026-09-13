Neil Young - Before And After (0093624849858) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Before And After
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712304
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[93624849858]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Before And After
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
I'm The Ocean, Homefires, Burned, On The Way Home, If You Got Love, A Dream That Can Last, Birds, My Heart, When I Hold You In My Arms, Mother Earth, Soul, Comes a Time, Don't Forget Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Neil Young Archives Official Release Series – 53
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Neil Young - Before And After (0093624849858) виниловая пластинка
Before and After — 45-й студийный альбом канадского певца и автора песен Нила Янга, изданный 8 декабря 2023 года лейблом Reprise. Состоящий из 13 треков, альбом включает в себя сольные акустические перезаписи некоторых из его прошлых песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[93624849858]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Neil Young
Альбом (сингл)
Before And After
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
I'm The Ocean, Homefires, Burned, On The Way Home, If You Got Love, A Dream That Can Last, Birds, My Heart, When I Hold You In My Arms, Mother Earth, Soul, Comes a Time, Don't Forget Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Neil Young Archives Official Release Series – 53
Страна производитель
США
Before and After — 45-й студийный альбом канадского певца и автора песен Нила Янга, изданный 8 декабря 2023 года лейблом Reprise. Состоящий из 13 треков, альбом включает в себя сольные акустические перезаписи некоторых из его прошлых песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Neil Young - Before And After (0093624849858) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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