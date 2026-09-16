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Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка

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Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 1
Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 2
Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 3
Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 4
Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 5
Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
Flesh Coffin
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 1
  • Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 2
  • Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 3
  • Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 4
  • Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 5
  • Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706934
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028863513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
Flesh Coffin
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Offering Of Fire, Denounce The Light, The Astral Wake Of Time, Desolate Veil, Fvneral Moon Void, Infernum, The//watcher, Black Hollow, Flesh Coffin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка

Альбом американской дэткор-группы Lorna Shore, выпущенный в 2017 году. Этот альбом стал важной вехой в карьере группы и получил положительные отзывы как от критиков, так и от поклонников.

Отзывы о товаре Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028863513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LORNA SHORE
Альбом (сингл)
Flesh Coffin
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Offering Of Fire, Denounce The Light, The Astral Wake Of Time, Desolate Veil, Fvneral Moon Void, Infernum, The//watcher, Black Hollow, Flesh Coffin
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Описание
Альбом американской дэткор-группы Lorna Shore, выпущенный в 2017 году. Этот альбом стал важной вехой в карьере группы и получил положительные отзывы как от критиков, так и от поклонников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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