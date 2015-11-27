Maria Callas - Remastered (0825646242955) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.11.2015
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
REMASTERED
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 137982
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.11.2015
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
REMASTERED
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Maria Callas - Remastered (0825646242955) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Les Choeurs Rene Duclos, Orchestre Du Theatre National De L'Opera de Paris, Georges Pretre – Habanera
|A2
|Orchestra Del Teatro Alla Scala, Coro Del Teatro Alla Scala, Tullio Serafin – Casta Diva
|A3
|Philharmonia Orchestra, Tullio Serafin – O mio babbino caro
|A4
|Philharmonia Orchestra, Tullio Serafin – Ebben? ne andro lontana
|A5
|Francesco Albanese, Orchestra Sinfonica Di Torino Della RAI, Gabriele Santini (2) – Ah, fors'e lui
|A6
|Francesco Albanese, Orchestra Sinfonica Di Torino Della RAI, Gabriele Santini (2) – Sempre libera
|B1
|Orchestra Del Teatro Alla Scala, Victor De Sabata – Vissi d'arte
|B2
|Orchestra Del Teatro Alla Scala, Herbert von Karajan – Un bel di vedremo
|B3
|Philharmonia Orchestra, Tullio Serafin – La mamma morta
|B4
|Orchestra Del Teatro Alla Scala, Antonino Votto – Donde lieta usci
|B5
|Philharmonia Orchestra, Alceo Galliera – Una voce poco fa
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.11.2015
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
REMASTERED
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|Les Choeurs Rene Duclos, Orchestre Du Theatre National De L'Opera de Paris, Georges Pretre – Habanera
|A2
|Orchestra Del Teatro Alla Scala, Coro Del Teatro Alla Scala, Tullio Serafin – Casta Diva
|A3
|Philharmonia Orchestra, Tullio Serafin – O mio babbino caro
|A4
|Philharmonia Orchestra, Tullio Serafin – Ebben? ne andro lontana
|A5
|Francesco Albanese, Orchestra Sinfonica Di Torino Della RAI, Gabriele Santini (2) – Ah, fors'e lui
|A6
|Francesco Albanese, Orchestra Sinfonica Di Torino Della RAI, Gabriele Santini (2) – Sempre libera
|B1
|Orchestra Del Teatro Alla Scala, Victor De Sabata – Vissi d'arte
|B2
|Orchestra Del Teatro Alla Scala, Herbert von Karajan – Un bel di vedremo
|B3
|Philharmonia Orchestra, Tullio Serafin – La mamma morta
|B4
|Orchestra Del Teatro Alla Scala, Antonino Votto – Donde lieta usci
|B5
|Philharmonia Orchestra, Alceo Galliera – Una voce poco fa
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rock Opera
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