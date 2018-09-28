Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
ULTRA
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 138391
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853369119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
ULTRA
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Barrel Of A Gun, The Love Thieves, Home, It's No Good, Uselink, Useless, Sister Of Night, Jazz Thieves, Freestate, The Bottom Line, Insight
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Barrel Of A Gun
|A2
|The Love Thieves
|A3
|Home
|A4
|It's No Good
|A5
|Uselink
|A6
|Useless
|B1
|Sister Of Night
|B2
|Jazz Thieves
|B3
|Freestate
|B4
|The Bottom Line
|B5
|Insight
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853369119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
ULTRA
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Barrel Of A Gun, The Love Thieves, Home, It's No Good, Uselink, Useless, Sister Of Night, Jazz Thieves, Freestate, The Bottom Line, Insight
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Barrel Of A Gun
|A2
|The Love Thieves
|A3
|Home
|A4
|It's No Good
|A5
|Uselink
|A6
|Useless
|B1
|Sister Of Night
|B2
|Jazz Thieves
|B3
|Freestate
|B4
|The Bottom Line
|B5
|Insight
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Достоинства:
Полиграфия
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Отличный альбом с хорошим звуком.есть у меня на следующей. Звук лучше.
Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Depeche Mode - Ultra (0889853369119) виниловая пластинка
Достоинства:
Полиграфия
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Отличный альбом с хорошим звуком.есть у меня на следующей. Звук лучше.