Morphine - Bootleg Detroit (coloured) (0603497818686) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Morphine
Альбом (сингл)
Bootleg Detroit
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707919
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Morphine
Альбом (сингл)
Bootleg Detroit
Жанр
Jazz
Трек-лист
Intro, Come Along, Dana Intro, Mary, Banter
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Morphine - Bootleg Detroit (coloured) (0603497818686) виниловая пластинка
Концертный альбом группы Morphine, выпущенный на виниле. Morphine известны своим уникальным стилем, который сочетает элементы альтернативного рока, джаза и блюза, а также использование нестандартных инструментов, таких как два баса и саксофон.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497818686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Morphine
Альбом (сингл)
Bootleg Detroit
Жанр
Jazz
Трек-лист
Intro, Come Along, Dana Intro, Mary, Banter
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Концертный альбом группы Morphine, выпущенный на виниле. Morphine известны своим уникальным стилем, который сочетает элементы альтернативного рока, джаза и блюза, а также использование нестандартных инструментов, таких как два баса и саксофон.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Morphine - Bootleg Detroit (coloured) (0603497818686) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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