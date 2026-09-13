Various Artists - Avicii: The Iconic Joia Records Remixes (Smoke) (8719262039384) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Avicii: The Iconic Joia Records Remixes
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718032
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Avicii: The Iconic Joia Records Remixes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sweet Dreams (Avicii Swede Dreams Mix), When I'm Thinking Of You (Avicii Vs Philgood Remix), Lost In Acid (Tim Berg's Acidic Remix), Tear The Club Up (Avicii Vs Philgood Two Angry Mix), Solaris (Avicii Greets Joia Mix), Born To Rave (Avicii Vs Philgood Born To Do It Remix)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Avicii: The Iconic Joia Records Remixes (Smoke) (8719262039384) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sweet Dreams (Avicii Swede Dreams Mix), When I'm Thinking Of You (Avicii Vs Philgood Remix), Lost In Acid (Tim Berg's Acidic Remix), Tear The Club Up (Avicii Vs Philgood Two Angry Mix), Solaris (Avicii Greets Joia Mix), Born To Rave (Avicii Vs Philgood Born To Do It Remix)
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039384]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Avicii: The Iconic Joia Records Remixes
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sweet Dreams (Avicii Swede Dreams Mix), When I'm Thinking Of You (Avicii Vs Philgood Remix), Lost In Acid (Tim Berg's Acidic Remix), Tear The Club Up (Avicii Vs Philgood Two Angry Mix), Solaris (Avicii Greets Joia Mix), Born To Rave (Avicii Vs Philgood Born To Do It Remix)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sweet Dreams (Avicii Swede Dreams Mix), When I'm Thinking Of You (Avicii Vs Philgood Remix), Lost In Acid (Tim Berg's Acidic Remix), Tear The Club Up (Avicii Vs Philgood Two Angry Mix), Solaris (Avicii Greets Joia Mix), Born To Rave (Avicii Vs Philgood Born To Do It Remix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Various Artists - Avicii: The Iconic Joia Records Remixes (Smoke) (8719262039384) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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