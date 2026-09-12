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Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка

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Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка - фото 1
Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка - фото 2
Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка - фото 3
Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка - фото 4
Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка - фото 5
Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIVING COLOUR
Альбом (сингл)
Vivid
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка - фото 1
  • Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка - фото 2
  • Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка - фото 3
  • Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка - фото 4
  • Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка - фото 5
  • Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692368
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034051]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIVING COLOUR
Альбом (сингл)
Vivid
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cult of Personality, I Want to Know, Middle Man, Desperate People, Open Letter (To a Landlord), Funny Vibe, Memories Cant Wait, Broken Hearts, Glamour Boys, Whats Your Favorite Color x, Which Way to America
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Living Colour / Vivid (1LP) является культовым альбомом, который принес группе мировую известность и установил новые стандарты в жанре рок-музыки. Альбом представляет собой динамичное сочетание рок, хардкор, и фанка, наполненное глубокими текстами, непревзойденной инструментальной виртуозностью и бескомпромиссной энергией. Этот релиз, впервые вышедший в 1988 году, до сих пор сохраняет свою актуальность и продолжает вдохновлять поколения музыкантов и поклонников. Для тех, кто стремится почувствовать всю мощь и богатство звука, необходимо купить виниловую пластинку данного альбома, чтобы насладиться им в полной мере. Эта пластинка станет важной и незабываемой частью любой коллекции меломана, открывая новые грани в музыке и возвращая к истокам непреходящих хитов.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Living Colour - Vivid (8719262034051) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262034051]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
LIVING COLOUR
Альбом (сингл)
Vivid
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cult of Personality, I Want to Know, Middle Man, Desperate People, Open Letter (To a Landlord), Funny Vibe, Memories Cant Wait, Broken Hearts, Glamour Boys, Whats Your Favorite Color x, Which Way to America
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Виниловая пластинка Living Colour / Vivid (1LP) является культовым альбомом, который принес группе мировую известность и установил новые стандарты в жанре рок-музыки. Альбом представляет собой динамичное сочетание рок, хардкор, и фанка, наполненное глубокими текстами, непревзойденной инструментальной виртуозностью и бескомпромиссной энергией. Этот релиз, впервые вышедший в 1988 году, до сих пор сохраняет свою актуальность и продолжает вдохновлять поколения музыкантов и поклонников. Для тех, кто стремится почувствовать всю мощь и богатство звука, необходимо купить виниловую пластинку данного альбома, чтобы насладиться им в полной мере. Эта пластинка станет важной и незабываемой частью любой коллекции меломана, открывая новые грани в музыке и возвращая к истокам непреходящих хитов.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


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