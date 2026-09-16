Аквариум - Концерт На Таганке (2Lp) (4640004135023) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Концерт На Таганке
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб.
В наличии
Код товара: 718322
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Загружаем...
3 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Концерт На Таганке
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Платан, Как движется лед, Почему не падает небо, Небо становится ближе, Дело мастера Бо, Выстрелы с той стороны, Электричество, Контрданс, Укравший дождь, Странный вопрос, Сторож Сергеев, Лети, мой ангел, лети, Иванов, С той стороны зеркального стекла, Комната, лишенная зеркал, Пока не начался джаз, Рождественская песня, 25 к 10, Электрический пес, Сталь, Моей звезде, Старик Козлодоев, Чай, Песня для нового быта, разговор со слушателями, Мочалкин блюз, Железнодорожная вода, Движение в сторону ве
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Аквариум Live
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Аквариум - Концерт На Таганке (2Lp) (4640004135023) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Двойной альбом полной записи концерта в театре на Таганке БГ и Всеволода Гаккеля в 1984 году серии «Аквариум live!».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Концерт На Таганке
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Платан, Как движется лед, Почему не падает небо, Небо становится ближе, Дело мастера Бо, Выстрелы с той стороны, Электричество, Контрданс, Укравший дождь, Странный вопрос, Сторож Сергеев, Лети, мой ангел, лети, Иванов, С той стороны зеркального стекла, Комната, лишенная зеркал, Пока не начался джаз, Рождественская песня, 25 к 10, Электрический пес, Сталь, Моей звезде, Старик Козлодоев, Чай, Песня для нового быта, разговор со слушателями, Мочалкин блюз, Железнодорожная вода, Движение в сторону ве
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Аквариум Live
Страна производитель
Германия
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Двойной альбом полной записи концерта в театре на Таганке БГ и Всеволода Гаккеля в 1984 году серии «Аквариум live!».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Аквариум - Концерт На Таганке (2Lp) (4640004135023) виниловая пластинка - по цене 3340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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