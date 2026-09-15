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Гладков Геннадий - Поезд Памяти \ Люди и Страсти (4680068802745) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Гладков Геннадий - Поезд Памяти Люди и Страсти (4680068802745) виниловая пластинка

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Гладков Геннадий - Поезд Памяти \ Люди и Страсти (4680068802745) виниловая пластинка - фото 1
Гладков Геннадий - Поезд Памяти \ Люди и Страсти (4680068802745) виниловая пластинка - фото 2
Гладков Геннадий - Поезд Памяти \ Люди и Страсти (4680068802745) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Поезд Памяти Люди и Страсти
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Гладков Геннадий - Поезд Памяти \ Люди и Страсти (4680068802745) виниловая пластинка - фото 1
  • Гладков Геннадий - Поезд Памяти \ Люди и Страсти (4680068802745) виниловая пластинка - фото 2
  • Гладков Геннадий - Поезд Памяти \ Люди и Страсти (4680068802745) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696086
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Гладков Геннадий - Поезд Памяти \ Люди и Страсти (4680068802745) виниловая пластинка
3 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802745]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Поезд Памяти Люди и Страсти
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
«Поезд памяти», 1975, мультфильм, режиссёр - Николай Серебряков Стихи Пабло Неруды Поезд памяти (перевод П. Грушко), Дом мой, дом… (перевод В. Державина), Мир (перевод С. Кирсанова), Несчастная страна (перевод И. Эренбурга), Мать Чили, Она угасла (слова Г. Гейне, перевод Л. Пеньковского) Любовь, любовь… (перевод М. Алигер), Встаёт Испания (перевод И. Эренбурга), О, город Сталинград (перевод Ф. Кельина), Интермеццо, Завещание (перевод м. Алигер), «Люди и страсти», 1974, спектакль театр Ленсовета,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Гладков Геннадий - Поезд Памяти Люди и Страсти (4680068802745) виниловая пластинка

Оригинальная музыка к спектаклю театра Ленсовета “Люди и Страсти” ’74 года и мультфильму “Поезд Памяти” ‘75 года.. Геннадий Гладков - советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам, Народный артист Российской Федерации (2002).



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Гладков Геннадий - Поезд Памяти Люди и Страсти (4680068802745) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802745]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Поезд Памяти Люди и Страсти
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
«Поезд памяти», 1975, мультфильм, режиссёр - Николай Серебряков Стихи Пабло Неруды Поезд памяти (перевод П. Грушко), Дом мой, дом… (перевод В. Державина), Мир (перевод С. Кирсанова), Несчастная страна (перевод И. Эренбурга), Мать Чили, Она угасла (слова Г. Гейне, перевод Л. Пеньковского) Любовь, любовь… (перевод М. Алигер), Встаёт Испания (перевод И. Эренбурга), О, город Сталинград (перевод Ф. Кельина), Интермеццо, Завещание (перевод м. Алигер), «Люди и страсти», 1974, спектакль театр Ленсовета,
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Оригинальная музыка к спектаклю театра Ленсовета “Люди и Страсти” ’74 года и мультфильму “Поезд Памяти” ‘75 года.. Геннадий Гладков - советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам, Народный артист Российской Федерации (2002).


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Гладков Геннадий - Поезд Памяти \ Люди и Страсти (4680068802745) виниловая пластинка - по цене 3340 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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