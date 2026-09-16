Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Аквариум - Оракул Божественной Бутылки (2Lp) (4640004135078) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. В конце января 2010 года состоялся релиз концерта, записанного в День Рождения лидера группы Аквариум Бориса Гребенщикова. Свое путешествие к Оракулу группа начинает с “Трамвая” и заканчивает “Чаем”, первой и последней песнями с альбома. Всего на альбома значится 17 трэков общей продолжительностью чуть более часа. Сам Борис Борисович, говорил, что для него нет разницы между концертом и Днем рождения - разница лишь в последовательности действий. На Дне Рождении ты сначала пьешь, потом поешь, а на концерте - наоборот. Плюс на концерте можно поставить музыкальную аппаратуру и сделать песнопение и музицирование совместным. Результат всего этого и есть Оракул.
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