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Hooker, John Lee, Anthology (5060403742353) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hooker, John Lee, Anthology (5060403742353) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Hooker, John Lee, Anthology (5060403742353) - фото 1
Виниловая пластинка Hooker, John Lee, Anthology (5060403742353) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Hooker, John Lee, Anthology (5060403742353) - фото 1
  • Виниловая пластинка Hooker, John Lee, Anthology (5060403742353) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387670
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hooker, John Lee, Anthology (5060403742353) виниловая пластинка

Track List

A1Boom Boom
A2Hobo Blues
A3I'm So Excited
A4I Love You Honey
A5Boogie Chillun
A6Little Wheel
A7Maudie
A8Every Night
B1Dimples
B2Whiskey And Wimmen
B3Solid Sender
B4Sunny Land
B5Goin' To California
B6I Can't Believe
B7I'll Know Tonight
B8Dusty Road
C1I'm In The Mood
C2Crawlin' Kingsnake
C3Time Is Marching
C4Baby Lee
C5Shake, Holler And Run
C6Lost A Good Girl
C7Want Ad Blues
C8I'm Goin' Upstairs
D1Walkin' The Boogie
D2A New Leaf
D3Keep Your Hands To Yourself
D4Blues Before Sunrise
D5No Shoes
D6I Wanna Walk
D7Canal Street Blues
D8Run On

Отзывы о товаре Hooker, John Lee, Anthology (5060403742353) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Boom Boom
A2Hobo Blues
A3I'm So Excited
A4I Love You Honey
A5Boogie Chillun
A6Little Wheel
A7Maudie
A8Every Night
B1Dimples
B2Whiskey And Wimmen
B3Solid Sender
B4Sunny Land
B5Goin' To California
B6I Can't Believe
B7I'll Know Tonight
B8Dusty Road
C1I'm In The Mood
C2Crawlin' Kingsnake
C3Time Is Marching
C4Baby Lee
C5Shake, Holler And Run
C6Lost A Good Girl
C7Want Ad Blues
C8I'm Goin' Upstairs
D1Walkin' The Boogie
D2A New Leaf
D3Keep Your Hands To Yourself
D4Blues Before Sunrise
D5No Shoes
D6I Wanna Walk
D7Canal Street Blues
D8Run On
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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