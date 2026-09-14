Jerry Mungo - Snakebite Revisited (Blue) (5060209950716) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jerry Mungo
Альбом (сингл)
Snakebite Revisited
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735077
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Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060209950716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jerry Mungo
Альбом (сингл)
Snakebite Revisited
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Snakebite, All I Wanna Do, Remember Me, Sugar In The Bowl, Rock N' Roll, Rock N' Roll, Heartbreak Avenue, (Ghost) Riders In The Sky, Red Leather And Chrome, Jesse James, Right On, Knockin' On Heaven's Door, Gone To Malaya, Psychotic Reaction
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
5
Описание товара Jerry Mungo - Snakebite Revisited (Blue) (5060209950716) виниловая пластинка
Рэй Дорсет из группы Mungo Jerry, чьи альбомы разошлись тиражом в 30 миллионов копий, после мирового успеха «In the Summertime» 1970 года выпустил в 1990 году альбом Snakebite — сырой, смешивающий жанры альбом, который быстро стал любимым у поклонников. Теперь, после ремастеринга и добавления бонус-треков, Snakebite впервые выходит на виниле от 7A Records, с цветным вкладышем на 12-дюймовой пластинке, содержащим тексты песен и аннотации. Дорсет говорит, что альбом по-прежнему звучит свежо спустя десятилетия: «В нем есть ощущение живого выступления, хорошие истории и настоящая спонтанность».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060209950716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jerry Mungo
Альбом (сингл)
Snakebite Revisited
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Snakebite, All I Wanna Do, Remember Me, Sugar In The Bowl, Rock N' Roll, Rock N' Roll, Heartbreak Avenue, (Ghost) Riders In The Sky, Red Leather And Chrome, Jesse James, Right On, Knockin' On Heaven's Door, Gone To Malaya, Psychotic Reaction
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Рэй Дорсет из группы Mungo Jerry, чьи альбомы разошлись тиражом в 30 миллионов копий, после мирового успеха «In the Summertime» 1970 года выпустил в 1990 году альбом Snakebite — сырой, смешивающий жанры альбом, который быстро стал любимым у поклонников. Теперь, после ремастеринга и добавления бонус-треков, Snakebite впервые выходит на виниле от 7A Records, с цветным вкладышем на 12-дюймовой пластинке, содержащим тексты песен и аннотации. Дорсет говорит, что альбом по-прежнему звучит свежо спустя десятилетия: «В нем есть ощущение живого выступления, хорошие истории и настоящая спонтанность».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Jerry Mungo - Snakebite Revisited (Blue) (5060209950716) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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