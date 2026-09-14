Paradise Lost - Obsidian (coloured) (0727361550219) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Paradise Lost - Obsidian (coloured) (0727361550219) виниловая пластинка
Obsidian — шестнадцатый студийный альбом британской готик-метал группы Paradise Lost, выпущенный первоначально в 2020 году на лейбле Nuclear Blast Records Издание на цветном виниле Спродюсированный самой группой при участии студийного гуру Джейми «Гомеза» Ареллано, альбом «Obsidian» — убедительное свидетельство неустанного стремления Paradise Lost к саморазвитию. Поклонники дикой ярости двух предыдущих альбомов найдут здесь для себя зловещие и суровые треки, такие как «The Devil Embraced» и «Serenity», а тех, кто предпочитает более готическую музыку, сразу же покорят «Ghosts», ледяная антибаллада «Forsaken» и чудесно мрачная «Ending Days». Между этими двумя крайностями Paradise Lost переосмысливают свою давнюю музыкальную идентичность, что привело к появлению одних из самых смелых и авантюрных песен в их карьере. Холмс, стремящийся сохранить и поддержать таинственность, окружающую его группу, неохотно раскрывает детали своих текстов, но «Obsidian» — это, безусловно, альбом, способный поведать множество мрачных историй. Журнал Metal Hammer поставил альбом на 11-е место среди лучших метал-альбомов 2020 года. Obsidian — последний альбом группы, в записи которого принял участие барабанщик Вальттери Вяйринен, присоединившийся к Opeth в 2022 году.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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