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Paradise Lost - Obsidian (coloured) (0727361550219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paradise Lost - Obsidian (coloured) (0727361550219) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
Obsidian
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paradise Lost - Obsidian (coloured) (0727361550219) - фото 1
  • Paradise Lost - Obsidian (coloured) (0727361550219) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733759
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Paradise Lost - Obsidian (coloured) (0727361550219) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361550219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
Obsidian
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Darker Thoughts, Fall from Grace, Ghosts, The Devil Embraced, Forsaken, Serenity, Ending Days, Hope Dies Young, Ravenghast
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paradise Lost - Obsidian (coloured) (0727361550219) виниловая пластинка

Obsidian — шестнадцатый студийный альбом британской готик-метал группы Paradise Lost, выпущенный первоначально в 2020 году на лейбле Nuclear Blast Records Издание на цветном виниле Спродюсированный самой группой при участии студийного гуру Джейми «Гомеза» Ареллано, альбом «Obsidian» — убедительное свидетельство неустанного стремления Paradise Lost к саморазвитию. Поклонники дикой ярости двух предыдущих альбомов найдут здесь для себя зловещие и суровые треки, такие как «The Devil Embraced» и «Serenity», а тех, кто предпочитает более готическую музыку, сразу же покорят «Ghosts», ледяная антибаллада «Forsaken» и чудесно мрачная «Ending Days». Между этими двумя крайностями Paradise Lost переосмысливают свою давнюю музыкальную идентичность, что привело к появлению одних из самых смелых и авантюрных песен в их карьере. Холмс, стремящийся сохранить и поддержать таинственность, окружающую его группу, неохотно раскрывает детали своих текстов, но «Obsidian» — это, безусловно, альбом, способный поведать множество мрачных историй. Журнал Metal Hammer поставил альбом на 11-е место среди лучших метал-альбомов 2020 года. Obsidian — последний альбом группы, в записи которого принял участие барабанщик Вальттери Вяйринен, присоединившийся к Opeth в 2022 году.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361550219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Paradise Lost
Альбом (сингл)
Obsidian
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Darker Thoughts, Fall from Grace, Ghosts, The Devil Embraced, Forsaken, Serenity, Ending Days, Hope Dies Young, Ravenghast
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Obsidian — шестнадцатый студийный альбом британской готик-метал группы Paradise Lost, выпущенный первоначально в 2020 году на лейбле Nuclear Blast Records Издание на цветном виниле Спродюсированный самой группой при участии студийного гуру Джейми «Гомеза» Ареллано, альбом «Obsidian» — убедительное свидетельство неустанного стремления Paradise Lost к саморазвитию. Поклонники дикой ярости двух предыдущих альбомов найдут здесь для себя зловещие и суровые треки, такие как «The Devil Embraced» и «Serenity», а тех, кто предпочитает более готическую музыку, сразу же покорят «Ghosts», ледяная антибаллада «Forsaken» и чудесно мрачная «Ending Days». Между этими двумя крайностями Paradise Lost переосмысливают свою давнюю музыкальную идентичность, что привело к появлению одних из самых смелых и авантюрных песен в их карьере. Холмс, стремящийся сохранить и поддержать таинственность, окружающую его группу, неохотно раскрывает детали своих текстов, но «Obsidian» — это, безусловно, альбом, способный поведать множество мрачных историй. Журнал Metal Hammer поставил альбом на 11-е место среди лучших метал-альбомов 2020 года. Obsidian — последний альбом группы, в записи которого принял участие барабанщик Вальттери Вяйринен, присоединившийся к Opeth в 2022 году.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paradise Lost - Obsidian (coloured) (0727361550219) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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