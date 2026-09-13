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Trevor Horn - Echoes: Ancient & Modern (Crystal Clear) (0028948648801) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Trevor Horn - Echoes: Ancient & Modern (Crystal Clear) (0028948648801) виниловая пластинка

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Trevor Horn - Echoes: Ancient &amp; Modern (Crystal Clear) (0028948648801) виниловая пластинка - фото 1
Trevor Horn - Echoes: Ancient &amp; Modern (Crystal Clear) (0028948648801) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Trevor Horn
Альбом (сингл)
Echoes: Ancient & Modern
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Trevor Horn - Echoes: Ancient &amp; Modern (Crystal Clear) (0028948648801) виниловая пластинка - фото 1
  • Trevor Horn - Echoes: Ancient &amp; Modern (Crystal Clear) (0028948648801) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720271
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Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948648801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Trevor Horn
Альбом (сингл)
Echoes: Ancient & Modern
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Swimming Pools (Drank), Steppin Out (Feat. Seal), Owner of a Lonely Heart (Feat. Rick Astley), Slave to the Rhythm (Feat. Lady Blackbird), Love Is a Battlefield (Feat. Marc Almond), Personal Jesus (Feat. Iggy Pop), Drive (Feat. Steve Hogarth), Relax (Feat. Toyah Wilcox & Robert Fripp), White Wedding (Feat. Andrea Corr With Jack Lukeman), Smalls Like Teen Spirit (Feat. Jack Lukeman), Avalon, Personal Jesus (Feat. Iggy Pop)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Trevor Horn - Echoes: Ancient & Modern (Crystal Clear) (0028948648801) виниловая пластинка

Суперпродюсер Тревор Хорн представляет «Echoes - Ancient & Modern», свой дебютный альбом на Deutsche Grammophon, включающий 11 знаковых треков с 1982 по 2012 год, заново открытых с разными голосами и новыми оркестровыми аранжировками. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Харизматичный и новаторский певец и продюсер Тревор Хорн известен тем, что создал звучание 80-х, от «Video Killed the Radio Star» с группой Buggles до «Relax» Frankie Goes To Hollywood, не забывая об опыте работы с Art of Noise, Yes и сотрудничестве с такими артистами, как Пол Маккартни, Род Стюарт, Pet Shop Boys, Лиза Стэнсфилд и Робби Уильямс



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Trevor Horn - Echoes: Ancient & Modern (Crystal Clear) (0028948648801) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948648801]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Trevor Horn
Альбом (сингл)
Echoes: Ancient & Modern
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Swimming Pools (Drank), Steppin Out (Feat. Seal), Owner of a Lonely Heart (Feat. Rick Astley), Slave to the Rhythm (Feat. Lady Blackbird), Love Is a Battlefield (Feat. Marc Almond), Personal Jesus (Feat. Iggy Pop), Drive (Feat. Steve Hogarth), Relax (Feat. Toyah Wilcox & Robert Fripp), White Wedding (Feat. Andrea Corr With Jack Lukeman), Smalls Like Teen Spirit (Feat. Jack Lukeman), Avalon, Personal Jesus (Feat. Iggy Pop)
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Суперпродюсер Тревор Хорн представляет «Echoes - Ancient & Modern», свой дебютный альбом на Deutsche Grammophon, включающий 11 знаковых треков с 1982 по 2012 год, заново открытых с разными голосами и новыми оркестровыми аранжировками. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Харизматичный и новаторский певец и продюсер Тревор Хорн известен тем, что создал звучание 80-х, от «Video Killed the Radio Star» с группой Buggles до «Relax» Frankie Goes To Hollywood, не забывая об опыте работы с Art of Noise, Yes и сотрудничестве с такими артистами, как Пол Маккартни, Род Стюарт, Pet Shop Boys, Лиза Стэнсфилд и Робби Уильямс


Теги товара: Limited Edition
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Trevor Horn - Echoes: Ancient & Modern (Crystal Clear) (0028948648801) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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