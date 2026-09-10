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Gaye, Marvin, Let'S Get It On…Live (5060403742483) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gaye, Marvin, Let'S Get It On…Live (5060403742483) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Gaye, Marvin, Let&#039;S Get It On…Live (barcode 5060403742483)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387582
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gaye, Marvin, Let'S Get It On…Live (5060403742483) виниловая пластинка

Track List

A1"I Heard It Through The Grapevine" (live In Concert '83)
A2"Let's Get It On"
A3God Is Love
A4Rockin' After Midnight
A5Come Get To This
B1What's Going On
B2"Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)"
B3"Joy"
B4"Sexual Healing"
C1"Let's Get It On" (live In Concert '81)
C2"After The Dance" (interlude)
C3"Come Get To This"
C4"I Want You"
C5"Got To Give It Up"
D1"Ain't No Mountain High Enough"
D2"Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)"
D3"If This World Were Mine"
D4"How Sweet It Is (To Be Loved By You)"
D5"After The Dance"

Отзывы о товаре Gaye, Marvin, Let'S Get It On…Live (5060403742483) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1"I Heard It Through The Grapevine" (live In Concert '83)
A2"Let's Get It On"
A3God Is Love
A4Rockin' After Midnight
A5Come Get To This
B1What's Going On
B2"Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)"
B3"Joy"
B4"Sexual Healing"
C1"Let's Get It On" (live In Concert '81)
C2"After The Dance" (interlude)
C3"Come Get To This"
C4"I Want You"
C5"Got To Give It Up"
D1"Ain't No Mountain High Enough"
D2"Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)"
D3"If This World Were Mine"
D4"How Sweet It Is (To Be Loved By You)"
D5"After The Dance"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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