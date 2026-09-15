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Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка

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Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 1
Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 2
Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 3
Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 4
Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 5
Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 6
Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 7
Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 8
Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Bad Boys Best
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 5
  • Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 6
  • Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 7
  • Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 8
  • Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696011
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802783]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Bad Boys Best
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Youre A Woman, Back to the Future, In My Car, Jungle In My Heart, From Heaven To Heartache, For Love, House of Silence, Dont Want Your Love, Lady In Black, Dont Walk Away Suzanne, Good, A World Without You, Queen Of Hearts, Come Back And Stay, Lovers In The Sand, What You Do, Save Your Love, Have You Ever Had A Love Like This, Hungry For Love, Kiss You All Over, Baby, For Love, Sweet Little Things
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка

Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США.

Отзывы о товаре Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802783]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Bad Boys Best
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Youre A Woman, Back to the Future, In My Car, Jungle In My Heart, From Heaven To Heartache, For Love, House of Silence, Dont Want Your Love, Lady In Black, Dont Walk Away Suzanne, Good, A World Without You, Queen Of Hearts, Come Back And Stay, Lovers In The Sand, What You Do, Save Your Love, Have You Ever Had A Love Like This, Hungry For Love, Kiss You All Over, Baby, For Love, Sweet Little Things
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Bad Boys Blue - Bad Boys Best (Clear) (4680068802783) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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