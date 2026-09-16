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Геннадий Гладков - Обыкновенное Чудо (Limited) (4680068802394) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Геннадий Гладков - Обыкновенное Чудо (Limited) (4680068802394) виниловая пластинка

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Геннадий Гладков - Обыкновенное Чудо (Limited) (4680068802394) виниловая пластинка - фото 1
Геннадий Гладков - Обыкновенное Чудо (Limited) (4680068802394) виниловая пластинка - фото 2
Геннадий Гладков - Обыкновенное Чудо (Limited) (4680068802394) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Обыкновенное Чудо
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Геннадий Гладков - Обыкновенное Чудо (Limited) (4680068802394) виниловая пластинка - фото 1
  • Геннадий Гладков - Обыкновенное Чудо (Limited) (4680068802394) виниловая пластинка - фото 2
  • Геннадий Гладков - Обыкновенное Чудо (Limited) (4680068802394) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718364
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Геннадий Гладков - Обыкновенное Чудо (Limited) (4680068802394) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Обыкновенное Чудо
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Песня Волшебника (поёт Леонид Серебренников), Разговор с Принцессой, Эмилия и фрейлины (поёт Лариса Долина и вокальный хор), Песня Министра-администратора (поёт Андрей Миронов), Отъезд Принцессы, Фокстрот, Пошёл я к девушке (поёт Андрей Миронов), Песня Волшебника. Злой вариант (поёт Леонид Серебренников), Дуэт Эмиля и Эмилии (поют Леонид Серебренников и Лариса Долина), Придворные, Прощальная песня (поёт Андрей Миронов и хор), Песня Охотника (поёт Михаил Боярский)*, Песня Волшебника. Вариант (поё
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Геннадий Гладков - Обыкновенное Чудо (Limited) (4680068802394) виниловая пластинка

Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР, дирижёр Константин Кримец, Ансамбль «Мелодия», художественный руководитель Георгий Гаранян



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре Геннадий Гладков - Обыкновенное Чудо (Limited) (4680068802394) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802394]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Обыкновенное Чудо
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Песня Волшебника (поёт Леонид Серебренников), Разговор с Принцессой, Эмилия и фрейлины (поёт Лариса Долина и вокальный хор), Песня Министра-администратора (поёт Андрей Миронов), Отъезд Принцессы, Фокстрот, Пошёл я к девушке (поёт Андрей Миронов), Песня Волшебника. Злой вариант (поёт Леонид Серебренников), Дуэт Эмиля и Эмилии (поют Леонид Серебренников и Лариса Долина), Придворные, Прощальная песня (поёт Андрей Миронов и хор), Песня Охотника (поёт Михаил Боярский)*, Песня Волшебника. Вариант (поё
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР, дирижёр Константин Кримец, Ансамбль «Мелодия», художественный руководитель Георгий Гаранян


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Геннадий Гладков - Обыкновенное Чудо (Limited) (4680068802394) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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