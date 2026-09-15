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Крылатов Евгений - Гостья Из Будущего (4680068804824) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Крылатов Евгений - Гостья Из Будущего (4680068804824) виниловая пластинка

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Крылатов Евгений - Гостья Из Будущего (4680068804824) виниловая пластинка - фото 1
Крылатов Евгений - Гостья Из Будущего (4680068804824) виниловая пластинка - фото 2
Крылатов Евгений - Гостья Из Будущего (4680068804824) виниловая пластинка - фото 3
Крылатов Евгений - Гостья Из Будущего (4680068804824) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Евгений Крылатов
Альбом (сингл)
Гостья Из Будущего
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Крылатов Евгений - Гостья Из Будущего (4680068804824) виниловая пластинка - фото 1
  • Крылатов Евгений - Гостья Из Будущего (4680068804824) виниловая пластинка - фото 2
  • Крылатов Евгений - Гостья Из Будущего (4680068804824) виниловая пластинка - фото 3
  • Крылатов Евгений - Гостья Из Будущего (4680068804824) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696092
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Крылатов Евгений - Гостья Из Будущего (4680068804824) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804824]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Евгений Крылатов
Альбом (сингл)
Гостья Из Будущего
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Тема Алисы, Коля Перемещается Во Времени, Прогулка, Тема Пиратов, Музей Института Времени — Француз Погоня Продолжается, Полёт На Флипе, Прекрасное Далёко. Вариант, Тема На Титрах, Музей Института Времени, Пираты В Старом Доме, Тема Флипа, Погоня За Колей, Алиса Ищет Колю, Погоня На Флипах, Тема Алисы. Вариант, Появление Алисы В Финале, Прекрасное Далёко
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Крылатов Евгений - Гостья Из Будущего (4680068804824) виниловая пластинка

Оригинальная музыка Евгения Крылатова к фильму “Гостья из будущего“, снятого по повести Кира Булычева “Сто лет тому вперёд“.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Крылатов Евгений - Гостья Из Будущего (4680068804824) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804824]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Евгений Крылатов
Альбом (сингл)
Гостья Из Будущего
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Тема Алисы, Коля Перемещается Во Времени, Прогулка, Тема Пиратов, Музей Института Времени — Француз Погоня Продолжается, Полёт На Флипе, Прекрасное Далёко. Вариант, Тема На Титрах, Музей Института Времени, Пираты В Старом Доме, Тема Флипа, Погоня За Колей, Алиса Ищет Колю, Погоня На Флипах, Тема Алисы. Вариант, Появление Алисы В Финале, Прекрасное Далёко
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Оригинальная музыка Евгения Крылатова к фильму “Гостья из будущего“, снятого по повести Кира Булычева “Сто лет тому вперёд“.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Крылатов Евгений - Гостья Из Будущего (4680068804824) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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