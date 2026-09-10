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Paul McCartney - McCartney III (0602435136592) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Paul McCartney - McCartney III (0602435136592) виниловая пластинка

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Paul McCartney - McCartney III (0602435136592) виниловая пластинка - фото 1
Paul McCartney - McCartney III (0602435136592) виниловая пластинка - фото 2
Paul McCartney - McCartney III (0602435136592) виниловая пластинка - фото 3
Paul McCartney - McCartney III (0602435136592) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
McCartney III
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Paul McCartney - McCartney III (0602435136592) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul McCartney - McCartney III (0602435136592) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul McCartney - McCartney III (0602435136592) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul McCartney - McCartney III (0602435136592) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423254
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Paul McCartney - McCartney III (0602435136592) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602435136592]
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
McCartney III
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul McCartney - McCartney III (0602435136592) виниловая пластинка

Paul McCartney - McCartney III (0602435136592) виниловая пластинка



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Paul McCartney - McCartney III (0602435136592) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602435136592]
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
McCartney III
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Paul McCartney - McCartney III (0602435136592) виниловая пластинка


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul McCartney - McCartney III (0602435136592) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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