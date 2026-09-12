Various Artists - Culture Rap Francais (Box) (3596974422360) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Culture Rap Francais
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 692501
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5 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974422360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Culture Rap Francais
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Suprкme NTM Feat. Lord Kossity–Ma Benz, Les Sages Poиtes De La Rue–QuEst-Ce Qui Fait Marcher Les Sages x, Rocca (3)–Les Jeunes De LUnivers, Дrsenik–Boxe Avec Les Mots, Busta Flex–JFais Mon Job А Plein Temps, La Brigade Feat. Lunatic (7)–16 Rimes (Le Chargeur Est Surchargй), Beat De Boul–Dans La Sono, Ideal J Feat. 113 & Intouchable–La Voie Que JAi Donnй А Ma Vie, Neg Marrons–Le Bilan, Sefyu–Molotov 4, Mac Tyer–9.3 Tu Peux Pas Test, Alibi Montana Feat. Nubi, OlKainry, Dany Dan & Sefyu–Crie Mon No
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Culture Rap Francais (Box) (3596974422360) виниловая пластинка
Три десятилетия французского рэпа в роскошном бокс-сете из трех виниловых пластинок. С начала 90-х по сегодняшний день откройте для себя всех артистов, которые сформировали французский хип-хоп: NTM, Lacrim, ?rsenik, Kaaris, Les Sages Po?tes De La Rue, Alibi Montana, Rocca, Vald, Lunatic, NegMarrons, Sefyu, Busta Flex, Niska.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974422360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Culture Rap Francais
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Suprкme NTM Feat. Lord Kossity–Ma Benz, Les Sages Poиtes De La Rue–QuEst-Ce Qui Fait Marcher Les Sages x, Rocca (3)–Les Jeunes De LUnivers, Дrsenik–Boxe Avec Les Mots, Busta Flex–JFais Mon Job А Plein Temps, La Brigade Feat. Lunatic (7)–16 Rimes (Le Chargeur Est Surchargй), Beat De Boul–Dans La Sono, Ideal J Feat. 113 & Intouchable–La Voie Que JAi Donnй А Ma Vie, Neg Marrons–Le Bilan, Sefyu–Molotov 4, Mac Tyer–9.3 Tu Peux Pas Test, Alibi Montana Feat. Nubi, OlKainry, Dany Dan & Sefyu–Crie Mon No
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Три десятилетия французского рэпа в роскошном бокс-сете из трех виниловых пластинок. С начала 90-х по сегодняшний день откройте для себя всех артистов, которые сформировали французский хип-хоп: NTM, Lacrim, ?rsenik, Kaaris, Les Sages Po?tes De La Rue, Alibi Montana, Rocca, Vald, Lunatic, NegMarrons, Sefyu, Busta Flex, Niska.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Culture Rap Francais (Box) (3596974422360) виниловая пластинка - по цене 5570 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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