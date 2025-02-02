Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01)
Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB предназначен для постройки системного блока производительной домашней станции. Модель с выполненными из закаленного стекла прозрачными фронтальной и боковой панелями предполагает монтаж материнской платы в вертикальном положении. Она допускает подключение графического процессора до 410 мм длиной, установку процессорного кулера башенного типа до 190 мм высотой. Корпус для сборки системного блока Thermaltake CTE C700 TG ARGB оснащается тремя оконными кулерами размером 140 мм, встроенными в верхнюю, тыловую и фронтальную панели. Задачей вентиляторов является отведение избыточного тепла, которое компоненты сборки выделяют в процессе работы. В вентиляторы интегрированы светодиоды многоцветной ARGB-подсветки.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Достоинства:
Комментарий:
корпус просто огромный! смотрите на габариты перед заказом. кому-то будет критично, так как поставить его будет ещё той задачей. собирать в нем одно удовольствие, места полно. выбирал по принципу чем больше дисков, тем лучше. можно поставить водянку, мест крепления полно.
Отзывы о товаре Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB черный (CA-1X7-00F1WN-01)
Достоинства:
Комментарий:
корпус просто огромный! смотрите на габариты перед заказом. кому-то будет критично, так как поставить его будет ещё той задачей. собирать в нем одно удовольствие, места полно. выбирал по принципу чем больше дисков, тем лучше. можно поставить водянку, мест крепления полно.