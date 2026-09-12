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Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00)

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Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675216
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
327.6x566.5x505.5
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
410
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 200 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 3 x 140 или 3 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 1 x 140 или 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
7
Число внутренних отсеков 3.5
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х60х43
Вес, кг.
18.34

Описание товара Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00)

Корпус Thermaltake CTE C700 Air расширит возможности ПК за счет установки компонентов увеличенной мощности. В нем можно разместить материнскую плату формата E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и видеокарту длиной до 410 мм. Блок питания ATX располагается снизу. 7 отсеков 2.5 под SSD-накопители и 6 HDD 3.5 позволят создать хранилище нужного объема и увеличить производительность компьютера. Внутри корпуса Thermaltake CTE C700 Air установлены 3 вентилятора диаметром 140 мм. Есть возможность установить дополнительные вентиляторы сверху, снизу, спереди и сзади. Предусмотрено место для системы жидкостного охлаждения. Перфорация на металлических панелях корпуса дополняет и улучшает охлаждение компонентов ПК, что положительно сказывается на их работе и производительности. Боковая панель в виде окна из закаленного стекла толщиной 4 мм продемонстрирует уникальность сборки с включенной подсветкой. Пылевые съемные фильтры надежно защищают все элементы ПК от загрязнений.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
327.6x566.5x505.5
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
410
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 200 или 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 3 x 140 или 3 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 1 x 140 или 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
7
Число внутренних отсеков 3.5
6
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake CTE C700 Air расширит возможности ПК за счет установки компонентов увеличенной мощности. В нем можно разместить материнскую плату формата E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и видеокарту длиной до 410 мм. Блок питания ATX располагается снизу. 7 отсеков 2.5 под SSD-накопители и 6 HDD 3.5 позволят создать хранилище нужного объема и увеличить производительность компьютера. Внутри корпуса Thermaltake CTE C700 Air установлены 3 вентилятора диаметром 140 мм. Есть возможность установить дополнительные вентиляторы сверху, снизу, спереди и сзади. Предусмотрено место для системы жидкостного охлаждения. Перфорация на металлических панелях корпуса дополняет и улучшает охлаждение компонентов ПК, что положительно сказывается на их работе и производительности. Боковая панель в виде окна из закаленного стекла толщиной 4 мм продемонстрирует уникальность сборки с включенной подсветкой. Пылевые съемные фильтры надежно защищают все элементы ПК от загрязнений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00) - по цене 11510 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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