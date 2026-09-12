Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00)
Корпус Thermaltake CTE C700 Air расширит возможности ПК за счет установки компонентов увеличенной мощности. В нем можно разместить материнскую плату формата E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и видеокарту длиной до 410 мм. Блок питания ATX располагается снизу. 7 отсеков 2.5 под SSD-накопители и 6 HDD 3.5 позволят создать хранилище нужного объема и увеличить производительность компьютера. Внутри корпуса Thermaltake CTE C700 Air установлены 3 вентилятора диаметром 140 мм. Есть возможность установить дополнительные вентиляторы сверху, снизу, спереди и сзади. Предусмотрено место для системы жидкостного охлаждения. Перфорация на металлических панелях корпуса дополняет и улучшает охлаждение компонентов ПК, что положительно сказывается на их работе и производительности. Боковая панель в виде окна из закаленного стекла толщиной 4 мм продемонстрирует уникальность сборки с включенной подсветкой. Пылевые съемные фильтры надежно защищают все элементы ПК от загрязнений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 3 x 140 мм, USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 3 x 140 мм, USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Thermaltake CTE C700 Air белый (CA-1X7-00F6WN-00)