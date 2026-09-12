Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00)
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake CTE C700 Air черный (CA-1X7-00F1WN-00)
Корпус Thermaltake CTE C700 Air черного цвета обладает особенной конструкцией, благодаря чему обеспечивается эффективный отвод тепла с процессора и видеокарты. Фронтальная панель выполнена в виде металлической сетки, что создает естественную вентиляцию. Внутри корпуса установлены три 140-мм вентилятора. Дополнительно можно установить систему жидкостного охлаждения длиной до 420 мм. Это позволит поддерживать оптимальную температуру всех элементов ПК при высоких нагрузках, что улучшает производительность. В корпус Thermaltake CTE C700 Air можно вертикально установить материнскую плату форматов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Блок питания длиной до 220 мм размещается снизу. 7 отсеков 2.5" для SSD-накопителей и 6 HDD 3.5" позволят решать, какой объем хранилища нужен. Со всех сторон корпуса установлены съемные пылевые фильтры, которые защищают внутренние компоненты. Боковая панель в виде окна из закаленного стекла фиксируется на защелки, что дает удобный и быстрый доступ внутрь корпуса.
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Теги товара: Сталь, 3 x 140 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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