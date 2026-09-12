Жесткий диск WD SATA-III 8TB 0B36452 HUS728T8TALE6L4 Desktop Ultrastar DC HC320 (7200rpm) 256Mb 3.5"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675119
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
Размеры в упаковке, см
20х12х6
Вес, г.
475
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 8TB 0B36452 HUS728T8TALE6L4 Desktop Ultrastar DC HC320 (7200rpm) 256Mb 3.5"
Жесткий диск WD Ultrastar DC HC320 разработан для требовательных систем, таких как: серверные станции и центры обработки информации. Он одновременно объединяется в себе высокую производительность и повышенную надежность, поэтому способен стабильно работать при интенсивных повседневных нагрузках. Благодаря объему 8 ТБ накопитель предоставляет возможность размещения довольно большого количества разнообразных документов, приложений и файлов. Среди прочих особенностей WD Ultrastar DC отмечаются металлическая конструкция, экономичное энергопотребление и интерфейс SATA III.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Объем
8 Тб
Объем буферной памяти, мб
256
Жесткий диск WD Ultrastar DC HC320 разработан для требовательных систем, таких как: серверные станции и центры обработки информации. Он одновременно объединяется в себе высокую производительность и повышенную надежность, поэтому способен стабильно работать при интенсивных повседневных нагрузках. Благодаря объему 8 ТБ накопитель предоставляет возможность размещения довольно большого количества разнообразных документов, приложений и файлов. Среди прочих особенностей WD Ultrastar DC отмечаются металлическая конструкция, экономичное энергопотребление и интерфейс SATA III.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 8 тб
Жесткий диск WD SATA-III 8TB 0B36452 HUS728T8TALE6L4 Desktop Ultrastar DC HC320 (7200rpm) 256Mb 3.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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