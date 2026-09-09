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Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 8Tb (ST8000VE0004) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 8Tb (ST8000VE0004)

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Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 8Tb (ST8000VE0004) - фото 2
Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 8Tb (ST8000VE0004) - фото 3
Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 8Tb (ST8000VE0004) - фото 4
Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 8Tb (ST8000VE0004) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 8Tb (ST8000VE0004) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 8Tb (ST8000VE0004) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 8Tb (ST8000VE0004) - фото 3
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 8Tb (ST8000VE0004) - фото 4
  • Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 8Tb (ST8000VE0004) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 157907
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
620

Описание товара Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 8Tb (ST8000VE0004)

Жесткий диск серии SkyHawk Al от Seagate емкостью 8 ТБ спроектирован для круглосуточной записи с сетевых и цифровых видеорегистраторов. Лимит рабочей нагрузки диска втрое выше, чем у обычных дисков для настольных ПК, а улучшенная микропрограмма ImagePerfect поддерживает до 64 HD-камер и минимизирует простои и пропущенные кадры.SkyHawk — это эффективноИнновационная микропрограмма ImagePerfect обеспечивает качественную бесперебойную круглосуточную запись потокового видео в системах видеонаблюдения, гарантируя надежную защиту для вашего бизнеса.Спокойствие и безопасностьБудьте уверены: со SkyHawk Al у вас не пропадет ни одного кадра, в каких бы условиях ни работала ваша система видеонаблюдения. Эти диски выдерживают высокие рабочие нагрузки, отличаются низким энергопотреблением и оснащены датчиками вращательной вибрации, благодаря чему работают дольше и надежнее.Повышенная производительность и продолжительность работыДиски SkyHawk Al отлично подходят для многодисковых систем и при необходимости легко масштабируются. Благодаря оптимизации для RAID-массивов эти накопители обеспечивают длительную работу систем видеонаблюдения на местах. Датчики вращательной вибрации обеспечивают надежную работу в цифровых и сетевых системах видеонаблюдения на 8 дисков и больше. Датчики вращательной вибрации в средах с RAID-массивами обеспечивают производительность накопителя, повышая его устойчивость к вибрации.



Теги товара: 8 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate SkyHawk AI 8Tb (ST8000VE0004)




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
8 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск серии SkyHawk Al от Seagate емкостью 8 ТБ спроектирован для круглосуточной записи с сетевых и цифровых видеорегистраторов. Лимит рабочей нагрузки диска втрое выше, чем у обычных дисков для настольных ПК, а улучшенная микропрограмма ImagePerfect поддерживает до 64 HD-камер и минимизирует простои и пропущенные кадры.SkyHawk — это эффективноИнновационная микропрограмма ImagePerfect обеспечивает качественную бесперебойную круглосуточную запись потокового видео в системах видеонаблюдения, гарантируя надежную защиту для вашего бизнеса.Спокойствие и безопасностьБудьте уверены: со SkyHawk Al у вас не пропадет ни одного кадра, в каких бы условиях ни работала ваша система видеонаблюдения. Эти диски выдерживают высокие рабочие нагрузки, отличаются низким энергопотреблением и оснащены датчиками вращательной вибрации, благодаря чему работают дольше и надежнее.Повышенная производительность и продолжительность работыДиски SkyHawk Al отлично подходят для многодисковых систем и при необходимости легко масштабируются. Благодаря оптимизации для RAID-массивов эти накопители обеспечивают длительную работу систем видеонаблюдения на местах. Датчики вращательной вибрации обеспечивают надежную работу в цифровых и сетевых системах видеонаблюдения на 8 дисков и больше. Датчики вращательной вибрации в средах с RAID-массивами обеспечивают производительность накопителя, повышая его устойчивость к вибрации.


Теги товара: 8 тб
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Отзывы


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