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Видеокамера Tiandy TC-C34XS Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера Tiandy TC-C34XS Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2

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Видеокамера Tiandy TC-C34XS Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 1
Видеокамера Tiandy TC-C34XS Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
  • Видеокамера Tiandy TC-C34XS Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 1
  • Видеокамера Tiandy TC-C34XS Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675024
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Размеры в упаковке, см
12х12х9
Вес, г.
517

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C34XS Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2

Благодаря CMOS матрице на 4 Мп и широкому динамическому диапазону на изображении можно легко рассмотреть лица и номера машин. Картинка чистая и детализированная. А в темное время суток ИК-подсветка позволяет вести видеоконтроль на расстоянии до 30 метров без засветов.

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-C34XS Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Описание
Благодаря CMOS матрице на 4 Мп и широкому динамическому диапазону на изображении можно легко рассмотреть лица и номера машин. Картинка чистая и детализированная. А в темное время суток ИК-подсветка позволяет вести видеоконтроль на расстоянии до 30 метров без засветов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера Tiandy TC-C34XS Spec:I3W/E/Y/2.8mm/V4.2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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