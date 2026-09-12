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Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1

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Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 1
Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 2
Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 3
Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 4
Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 5
Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 6
Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 1
  • Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 2
  • Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 3
  • Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 4
  • Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 5
  • Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 6
  • Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675015
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
14х14х12
Вес, г.
530

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1

IP камера купольная 2Mп, 1/2.9 CMOS, 1920x1080 30к/с, фиксированный объектив 2,8мм, S+265/H.265/H.264 , Digital WDR, ИК фильтр, HLC, BLC, Smart Defog, 3D DNR, Механически ИК фильтр, 2 ИК диода до 30 м, встроенный микрофон, слот для SD/TF Card до 512 Гб, битрейт до ~6мбит/с, G.711/G.711U/ADPCM, приватное маскирование, ANR, Smart IR, DDNS, P2P, Onvif Profile S/T/G, SDK, RTSP, грозозащита, защита от перенапряжения , DC12V±25%/PoE, мощность макс.: 6Вт (12В) / 7Вт (PoE), корпус металл+пластик, IP67, -35~65°C, SDK, RTSP, грозозащита, защита от перенапряжения (соответсвует EN 55035:2017), DC12V±25%/PoE, мощность макс.: 6Вт (12В) / 7Вт (PoE), IP67

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-C32XN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V4.1




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP камера купольная 2Mп, 1/2.9 CMOS, 1920x1080 30к/с, фиксированный объектив 2,8мм, S+265/H.265/H.264 , Digital WDR, ИК фильтр, HLC, BLC, Smart Defog, 3D DNR, Механически ИК фильтр, 2 ИК диода до 30 м, встроенный микрофон, слот для SD/TF Card до 512 Гб, битрейт до ~6мбит/с, G.711/G.711U/ADPCM, приватное маскирование, ANR, Smart IR, DDNS, P2P, Onvif Profile S/T/G, SDK, RTSP, грозозащита, защита от перенапряжения , DC12V±25%/PoE, мощность макс.: 6Вт (12В) / 7Вт (PoE), корпус металл+пластик, IP67, -35~65°C, SDK, RTSP, грозозащита, защита от перенапряжения (соответсвует EN 55035:2017), DC12V±25%/PoE, мощность макс.: 6Вт (12В) / 7Вт (PoE), IP67
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Отзывы


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