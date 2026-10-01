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Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm)

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Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 1
Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 2
Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 3
Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 4
Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 5
Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 6
Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 7
Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 8
Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 9
Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 10
Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 11
Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 12
Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 13
Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 14
Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 1
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 2
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 3
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 4
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 5
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 6
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 7
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 8
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 9
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 10
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 11
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 12
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 13
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 14
  • Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
4 700 руб.  6 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631368
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
5х4х4
Вес, г.
489

Описание товара Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm)

IP-камера TP-Link VIGI C440 способна поворачиваться в разные стороны благодаря ширнирно-розеточной конструкции. Она разработана для установки внутри помещений и рассчитана на эксплуатацию при температуре от -30° до 60° C. Камера использует высокочувствительную матрицу CMOS с поддержкой 4 Мп для получения четкого видеоряда. Благодаря встроенной ИК-подсветке дальностью 30 м доступна ночная съемка. Это позволяет вести видеонаблюдение даже при отсутствии освещения. Видео обладает разрешением 2560x1440 при скорости съемки 30 кадр./сек. Камера TP-Link VIGI C440 ведет запись по датчику движения, что экономит место на карте памяти и в облачном хранилище. Поддержка PoE позволяет использовать один канал для питания и передачи данных. Устройство поддерживает интеллектуальную систему для обнаружения движения, людей, вторжения в область, пересечения линии. Благодаря кодировке H.264, H.264+, H.265+, H.265 вы получаете чистое изображение после сжатия без потери качества. Это экономит место в хранилище, уменьшая нагрузку на сеть.

Отзывы о товаре Видеокамера IP TP-Link VIGI C440(4mm)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP-камера TP-Link VIGI C440 способна поворачиваться в разные стороны благодаря ширнирно-розеточной конструкции. Она разработана для установки внутри помещений и рассчитана на эксплуатацию при температуре от -30° до 60° C. Камера использует высокочувствительную матрицу CMOS с поддержкой 4 Мп для получения четкого видеоряда. Благодаря встроенной ИК-подсветке дальностью 30 м доступна ночная съемка. Это позволяет вести видеонаблюдение даже при отсутствии освещения. Видео обладает разрешением 2560x1440 при скорости съемки 30 кадр./сек. Камера TP-Link VIGI C440 ведет запись по датчику движения, что экономит место на карте памяти и в облачном хранилище. Поддержка PoE позволяет использовать один канал для питания и передачи данных. Устройство поддерживает интеллектуальную систему для обнаружения движения, людей, вторжения в область, пересечения линии. Благодаря кодировке H.264, H.264+, H.265+, H.265 вы получаете чистое изображение после сжатия без потери качества. Это экономит место в хранилище, уменьшая нагрузку на сеть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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