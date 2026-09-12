ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041)
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Характеристики
Описание товара ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041)
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower предназначен для обеспечения стабильной работы ваших устройств даже в условиях нестабильного напряжения. С активной мощностью 1200 Вт и полной мощностью 2000 В·А, данный ИБП подходит для различных применений, обеспечивая необходимую энергоемкость. Он оснащен четырьмя розетками, что позволяет подключать одновременно несколько устройств, а защита телефонной линии и локальной сети помогает уберечь оборудование от скачков напряжения и устранить риск потери данных. Устройство весом 11,2 кг оснащено функцией быстрого переключения на батарею — всего 4 мс, что минимизирует риск простоя техники. В случае отключения электроэнергии ИБП обеспечивает автономную работу в течение 3 минут при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы или включения резервного источника питания. С минимальным входным напряжением 165 В и использованием модифицированной синусоиды в качестве формы выходного напряжения, эта модель ИБП является идеальным выбором для обеспечения постоянной и надежной работы вашего оборудования в домашних и офисных условиях.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, 500VA, 1000VA, 500 Вт, 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт, со стабилизатором, с встроенным аккумулятором, с чистой синусоидой, APC Smart-UPS, APC 1000VA
Теги товара: линейно-интерактивные
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