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Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1200VA-1-002 720Вт 1200ВА черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1200VA-1-002 720Вт 1200ВА черный

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Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1200VA-1-002 720Вт 1200ВА черный - фото 1
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1200VA-1-002 720Вт 1200ВА черный - фото 2
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1200VA-1-002 720Вт 1200ВА черный - фото 3
Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1200VA-1-002 720Вт 1200ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
4
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1200VA-1-002 720Вт 1200ВА черный - фото 1
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1200VA-1-002 720Вт 1200ВА черный - фото 2
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1200VA-1-002 720Вт 1200ВА черный - фото 3
  • Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1200VA-1-002 720Вт 1200ВА черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702537
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Характеристики

Бренд
ITK
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
2
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х16х15
Вес, кг.
7.5

Описание товара Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1200VA-1-002 720Вт 1200ВА черный

Источники бесперебойного питания ITK представляют собой надежные решения для защиты и обеспечения стабильной работы ваших электронных устройств. Данная модель линейно-интерактивного ИБП обладает мощностью в 1200 ВА при активной мощности в 720 Вт, что делает её идеальной для домашнего и офисного использования. Среди ключевых особенностей данной модели: - Вес: 7,5 кг, что делает устройство достаточно компактным и удобным для размещения в любом помещении. - 8 розеток позволяют подключить сразу несколько устройств, причём все они работают от батареи, обеспечивая безопасность и стабильность питания. - Быстрое время переключения на батарею составляет всего 2 мс, что обеспечивает защиту подключенных устройств от перебоев и скачков напряжения. - Диапазон входного напряжения от 140 В до 290 В позволяет адаптироваться к нестабильной сети передачи электроэнергии. - Защита локальной сети и телефонной линии предотвращает повреждение оборудования из-за перенапряжений и электромагнитных помех. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что позволяет удобно разместить его на рабочем столе или в серверной комнате. Он подходит для однофазной сети и отличается высоким качеством и долговечностью, гарантируемыми брендом ITK.

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1200VA-1-002 720Вт 1200ВА черный




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Характеристики
Бренд
ITK
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Особенности
дисплей
Активная мощность, Вт
720
Полная мощность, ВА
1200
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
2
Развернуть
Время работы при полной нагрузке
4
Мин. входное напряжение, В
140
Макс. входное напряжение, В
290
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
С13
Общее количество розеток
8
Количество розеток с питанием от батареи
8
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания ITK представляют собой надежные решения для защиты и обеспечения стабильной работы ваших электронных устройств. Данная модель линейно-интерактивного ИБП обладает мощностью в 1200 ВА при активной мощности в 720 Вт, что делает её идеальной для домашнего и офисного использования. Среди ключевых особенностей данной модели: - Вес: 7,5 кг, что делает устройство достаточно компактным и удобным для размещения в любом помещении. - 8 розеток позволяют подключить сразу несколько устройств, причём все они работают от батареи, обеспечивая безопасность и стабильность питания. - Быстрое время переключения на батарею составляет всего 2 мс, что обеспечивает защиту подключенных устройств от перебоев и скачков напряжения. - Диапазон входного напряжения от 140 В до 290 В позволяет адаптироваться к нестабильной сети передачи электроэнергии. - Защита локальной сети и телефонной линии предотвращает повреждение оборудования из-за перенапряжений и электромагнитных помех. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что позволяет удобно разместить его на рабочем столе или в серверной комнате. Он подходит для однофазной сети и отличается высоким качеством и долговечностью, гарантируемыми брендом ITK.
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Отзывы


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