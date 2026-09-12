Игра-пазл "Деревья и что на них растет" (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664156
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
10 пазлов, 80 деталей
Максимальный возраст
7
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х4
Вес, г.
580
Описание товара Игра-пазл "Деревья и что на них растет" (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9
Развивающая игра Нескучные игры Пазл Деревья и что на них растет 8638 /9 понравится любому малышу. Игровой набор для развития мелкой моторики, тактильных ощущений, зрительно-двигательной координации, усидчивости и любознательности вашего малыша. В процессе игры у ребенка расширяются представления об окружающем мире и обогащается словарный запас.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
10 пазлов, 80 деталей
Максимальный возраст
7
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Развивающая игра Нескучные игры Пазл Деревья и что на них растет 8638 /9 понравится любому малышу. Игровой набор для развития мелкой моторики, тактильных ощущений, зрительно-двигательной координации, усидчивости и любознательности вашего малыша. В процессе игры у ребенка расширяются представления об окружающем мире и обогащается словарный запас.
Игра-пазл "Деревья и что на них растет" (80 дет. 10 пазлов) арт.8638 /9 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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