Материнская плата Asus Prime A520M-A II/CSM (PRIME A520M-A II/CSM)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus Prime A520M-A II/CSM (PRIME A520M-A II/CSM)
Основные Код производителя: PRIME A520M-A II/CSM Socket: AM4 Чипсет: AMD A520 Интерфейсы Разъёмы на задней панели: PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, DisplayPort, RJ-45 Слоты расширения Слоты расширения: PCI-E 3.0 x16, 2 x PCI-E x1, PCI-E M.2 Тип слотов M.2: Key M, 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 & SATA) Память Тип памяти: DDR4 Количество слотов памяти: 4 Аудио/Видео Интегрированное видео: да (при использовании процессора с видеоядром) Звук: 8-канальный (7.1) Аудио-контроллер: Realtek ALC887 Сеть Сетевой интерфейс: Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) Сетевой контроллер: Realtek Дисковые контроллеры Контроллер SATA: 4 x SATA-III (6 Гб/с) Поддержка RAID: 0, 1, 10 Дополнительно Радиатор на подсистеме питания (мосфетах): да Разъёмы для подключения вентиляторов корпуса: 2 x 4-pin Разъём питания ATX 12 В: 8-pin Внутренние порты USB на плате: 2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1 Коннекторы ARGB 5V на плате: 2 x 3-pin Коннекторы RGB 12V на плате: 2 x 4-pin Предустановленный процессор: нет Форм-фактор Тип поставки: Retail Цвета, использованные в оформлении: чёрный
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